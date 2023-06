Daten-Story Veröffentlicht am 23. Juni 2023

Es gab tatsächlich Jahre, in denen der Sommer keinen einzigen Hitzetag brachte. Heute ist das praktisch unvorstellbar, wie ein Blick in die Wetterdaten am Bodensee zeigt.

Am Bodensee steigen die Temperaturen, es gibt jedes Jahr viele Hitzetage. Zum Glück gibt es den See zur Abkühlung. | Bild: Felix Kaestle