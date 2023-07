Wer die Wetterprognosen für das kommende Wochenende anschaut, denkt möglicherweise an die Zeilen aus dem Schlager-Klassiker von Conny Froeboss: „Pack die Badehose ein, nimm das kleine Schwesterlein.“ Vergessen sollte man natürlich auch nicht die Sonnencreme und eine Mütze, erklärt Meteorologe Stefan Zender vom Dienstleister Wetterkontor. Denn in den kommenden Tagen wird es heiß. Am Bodensee steigen die Werte zuverlässig auf über 30 Grad.

Sommerwetter bis Sonntagmittag

Am Freitag gibt es am Bodensee viel Sonnenschein und Temperaturen von 29 Grad. Am Samstag geht es so weiter: 30 Grad. Laut den Wetterdaten soll es weitgehend trocken bleiben, einzelne Wolken können sich aber über dem Bergland bilden und sich zu einem Gewitter aufbauen, sagt Zender. „Das ist aber unwahrscheinlich.“

Am Sonntag wird es dann noch heißer: am Bodensee bis zu 33 Grad. Mit 24 Grad ist dagegen der Feldberg einer der kühlsten Orte in der Region. Im Laufe des Tages können sich über dem Bergland ab Mittag zunehmend Wolken bilden, die vereinzelt für Regenschauer sorgen. Am Montag sollen die Temperaturen wieder sinken. „Dann normalisiert sich das Wetter auf sommerliche Werte von unter 30 Grad. Dabei wird es auch wechselhafter sein.“

Sonnenschutz gegen hohe UV-Einstrahlung

Zender empfiehlt dringend, in der kommenden Hitzephase immer auf den Sonnenschutz zu achten und keinen Sport in der Mittagshitze zu treiben. „Wir haben nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch einen hohen UV-Wert.“ Das heißt: „Nach 20 bis 30 Minuten ist ein Sonnenbrand möglich, je nach Hauttyp.“