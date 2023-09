Ein Fall von Hasenpest (Tularämie) wurde dieses Jahr im Bodenseekreis nachgewiesen. Das bestätigt das Landratsamt Bodenseekreis auf Nachfrage des SÜDKURIER. Bei dem Fall handelt es sich um einen Feldhasen, der am 22. Mai tot in Friedrichshafen-Raderach gefunden wurde.

„Im Jahr 2023 war dies der erste Fall. Der letzte vorangegangene nachgewiesene Fall war im März 2020“, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis. Er betont jedoch auch: Die Krankheit sei im Bodenseekreis endemisch, das heißt, sie trete ständig auf. In ganz Baden-Württemberg wurden dieses Jahr 17 Fälle von Hasenpest in der Tierseuchen-Datenbank gemeldet, heißt es von der Pressestelle des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Hasenpest im Bodenseekreis Von Überlingen bis Kressbronn gab es im Bodenseekreis bislang folgende Anzahl an nachgewiesenen Hasenpest-Fällen: 2008: ein Fall; 2009: drei Fälle; 2012: ein Fall; 2013: ein Fall; 2016: zwei Fälle; 2018: sechs Fälle; 2019: zwei Fälle; 2020: ein Fall; 2023: ein Fall. Laut Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz wurde die Krankheit in Baden-Württemberg bereits vor 2008 nachgewiesen, zum Beispiel in den Landkreisen Emmendingen/Freiburg und Biberach.

Wann wurde die Krankheit erstmals nachgewiesen?

Erstmals wurde ein Fall von Hasenpest im Bodenseekreis am 13. November 2008 bekannt. Seitdem gab es insgesamt 18 nachgewiesene Fälle, die meisten davon im Jahr 2018 (sechs Fälle). Bisher wurde die Krankheit im Bodenseekreis ausschließlich bei Feldhasen nachgewiesen. Wie Robert Schwarz erklärt, handelt es sich bei Tularämie um eine meldepflichtige Krankheit. Maßnahmen zur Bekämpfung seien jedoch nicht vorgesehen.

Was ist Hasenpest überhaupt?

Wie Landratsamt-Sprecher Robert Schwarz erklärt, handelt es sich bei Tularämie um eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Francisella tularensis hervorgerufen wird. Betroffen seien vorwiegend Nagetiere. Bei einem akuten Verlauf könne man folgende Symptome beobachten: Apathie, Fieber, Tachypnoe und Fellsträuben. Die meisten infizierten Tiere sterben im Verlauf der Krankheit an einer Septikämie.

Ist die Krankheit für Haustiere gefährlich?

Eine Übertragung auf andere Tierarten sei prinzipiell möglich, erklärt Robert Schwarz. Der Landratsamt-Sprecher gibt jedoch Entwarnung: Insbesondere für Haustiere bestehe keine besondere Gefahr.

Können Menschen an Hasenpest erkranken?

Erkrankungen beim Menschen sind sehr selten. In der Regel kommen sie nur bei direktem Kontakt mit erkrankten Tieren vor. Typische Erscheinungen sind Schüttelfrost, Gliederschmerzen und Lymphknotenschwellung. Als Komplikation können Lungenentzündung, Herzmuskelentzündung oder Sepsis hinzukommen.

„Bei der im Bodenseekreis nachgewiesenen Unterart des Erregers handelt es sich um Francisella tularensis holarctica“, erklärt Robert Schwarz. Diese Unterart verursache beim Menschen in der Regel „nur lokale Infektionen der Haut oder der Schleimhäute“. Nur selten treten schwere Infektionen auf.

Robert Schwarz, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis: „Bei der im Bodenseekreis nachgewiesenen Unterart des Erregers handelt es sich um Francisella tularensis holarctica.“ | Bild: Landratsamt Bodenseekreis | SK-Archiv

In Baden-Württemberg wurden laut Landesgesundheitsamt zwischen 2018 und 2022 insgesamt 105 Menschen nach RKI-Referenzdefinition mit der Hasenpest infiziert. Drei davon sind an Tularämie gestorben, bestätigt die Pressestelle des zuständigen Ministeriums. 2023 haben die Gesundheitsämter im Land bisher 14 Fälle gemeldet, darunter kein Todesfall. Von diesen 14 erkrankten Menschen mussten mindestens fünf ins Krankenhaus.

Wie kann man sich schützen?

„Tot aufgefundene Tiere sollten nicht mit bloßer Hand angefasst werden“, betont Robert Schwarz. Dies gelte nicht nur für Feldhasen, sondern auch für andere Tiere und demnach andere Infektionskrankheiten. Für Hundehalter gilt: die Vierbeiner unbedingt von toten Tieren fernhalten. Wer einen kranken oder toten Feldhasen findet, sollte den zuständigen Förster informieren, zum Beispiel über die örtliche Polizei.