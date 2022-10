Deko, Kostüme, Horrorfilme: Wer kurz vor Halloween unser liebstes Gruselfest des Jahres in die Suchmaschine eingibt, kommt innerhalb von Sekunden auf mehr als drei Milliarden Treffer. Gesucht wird da von Nutzern nach „Kürbis mit Haarspray“ einsprühen – das soll die geschnitzten Kunstwerke wohl länger haltbar machen – , den beliebtesten Paarkostümen, aber auch nach Make-up-Trends und Horrorfilmen. Und so notiere auch ich als Themenidee in meinen Block: „Was ist an Halloween in der Bodenseeregion los?“

Während ich da so scrolle, entdecke ich neben dem Gruselfest, das in Deutschland erst in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, bei vielen Familien und Partygängern am 31. Oktober aber inzwischen einen festen Platz im Kalender gefunden hat, so manchen kuriosen Aktionstag. So ist der letzte Tag im Oktober auch National Doorbell Day – zu deutsch: Tag der Türklingel. Wenn die Kinder auf der Jagd nach Süßigkeiten von Haus zu Haus ziehen, spielt die Türklingel zugegebenermaßen eine nicht ganz unwesentliche Rolle.

Verkleidet geht es am 31. Oktober für viele Familien von Tür zu Tür. | Bild: Wienrich, Sabine

Laut Internetrecherche gibt es im Oktober aber noch den einen oder anderen skurrilen sogenannten Feiertag. Wussten Sie etwa, dass am 21. Oktober Zähl-Deine-Knöpfe-Tag oder einen Tag später World Wombat Day ist? Angeblich werden zu Ehren des australischen Beutelsäugers an diesem Tag Wombat-Kuchen mit viel Schokolade und Weingummis gebacken und T-Shirts oder Sweatshirts mit einem Motiv der knuddeligen Tierchen getragen, naja.

Oder kennen Sie gar den internationaler Tag der Feststelltaste, international caps lock day, der gleich zweimal pro Jahr im Kalender steht, am 28. Juni und 22. Oktober. DER IST ANGEBLICH FÜR FANS GEPFLEGTER GROSSSCHREIBUNG GEMACHT. Damit Sie diesen Text vernünftig lesen können, lassen wir das mit der Feststelltaste besser doch, stellen Sie sich aber schon mal darauf ein, dass sie an diesen beiden Tagen im Jahr quasi nonstop angeschrien werden. Schließlich sollen Großbuchstaben jedem Argument Nachdruck verleihen, gern auch in Kombination mit vielen Ausrufezeichen.

In diesem Sinne: Happy Halloween, einen schönen Wombat-Tag und gute Nerven am CAPS LOCK DAY!!!!!!!