Die Beine werden im Liegen von einem Seilzug immer weiter angehoben, bis sich irgendwann die Hüfte vom Boden löst und schließlich der gesamte Körper kopfüber in der Luft schwebt. So funktioniert Hangab, gesprochen, wie es geschrieben wird. Dabei sollen sowohl Rücken und Wirbelsäule entlastet, als auch ein Zustand der Tiefenentspannung erreicht werden. Erfunden hat das vor etwa 25 Jahren Hartmut Bez, wie er im Gespräch bei einem SÜDKURIER-Selbstversuchim Deggenhausertal erzählt.

Anfangs hing er an den Kniekehlen

Bez, 54, ist eigentlich Baumpfleger. In Kanada sei er einst beim ungesicherten Sprung von einem Baum auf den anderen 15 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtet er. „Da habe ich Glück gehabt, dass ich überlebt habe.“ Er sei ziemlich zusammengestaucht worden und habe im Anschluss das Aushängen für sich entdeckt. Zunächst habe er sich an den Kniekehlen an einen Ast gehängt, aber schnell das Bedürfnis verspürt, länger kopfüber hängen zu können.

Kopfüber am Baum - wie entspannend kann das sein? Video: Benjamin Schmidt

Ohne eigene Anstrengung wollte er schweben, um sich gänzlich fallen lassen zu können, also habe er sich ein System mit einer Schwerlastschlinge und Handtüchern gebaut. Beim Hochziehen habe sich die Konstruktion um seine Knöchel allerdings zusammengezogen und starke Schmerzen verursacht. „Und trotzdem hab ich‘s gemacht, weil das meinem Rücken so gut getan hat.“

Über die Jahre entwickelte Hartmut Bez seine Entspannungsmethode immer weiter. Heute arbeitet er mit einem eigens entwickelten Seilzugsystem, das Schmerzen an den Knöcheln verhindert. Mit Unterstützung seiner Frau Petra bietet Bez Kurse und Sitzungen an, reist auf Yoga-Festivals und verkauft Interessierten den Seilzug, damit sie zuhause weiter entspannen können.

Hartmut und Petra Bez | Bild: Simon Conrads

Wir wagen den Selbstversuch

An einem warmen Sommertag Mitte Juni sitzt Hartmut Bez nun Benjamin Schmidt gegenüber und bereitet ihn auf die folgenden anderthalb Stunden vor. Schmidt ist Chefreporter der SÜDKURIER-Redaktion in Friedrichshafen. In seinem teils stressigen Alltag kommt ihm die Chance auf Entspannung gelegen. Er befindet sich mit Bez unter einem eindrucksvollen Baum, der auf dem Gelände der Naturoase steht. So nennen Hartmut und Petra Bez ihr Grundstück im Deggenhausertal. Zwischen liebevoll angelegten Beeten und mit weitem Blick bis zum Bodensee verbreitet der Ort eine angenehme Ruhe.

„Hast du eine Absicht oder einen Wunsch mitgebracht? Etwas, dass du loslassen willst?“, fragt Bez sein Gegenüber. Schmidt möchte vor allem entspannen, antwortet er. Sollten während der Session dennoch starke Gefühle bei Schmidt entstehen, bittet Bez ihn, diesen Raum zu schaffen und sie etwa durch Geräusche auszuleben.

In einem Gespräch zu Beginn der Sitzung bereitet Bez sein Gegenüber auf das Hängen vor. | Bild: Simon Conrads

In der Schwebe

Anschließend soll sich Schmidt unter dem Baum auf den Rücken legen, damit Bez ihm eine Beinfessel anlegen kann, an der das Seil befestigt wird. Dann kann es losgehen: Am Seilzug ist ein Griff befestigt, mit dem Hartmut Bez seine Besucher nach und nach in die Luft befördern kann. Er lässt Benjamin Schmidt in Zwischenpositionen immer wieder kurz verweilen, dehnt und massiert ihn an durch das Hängen entlasteten Körperstellen. Wie fühlt sich Schmidt dabei? „Ich habe eine sehr angenehme Dehnung“, sagt er. „Das ist so, als würde man sich nach einem langen Schlaf sehr ausgiebig strecken.“

Im Deggenhausertal hängt Hartmut Bez Menschen kopfüber an Äste. Südkurier-Autor Benjamin Schmidt hat Hangab ausprobiert. | Bild: Simon Conrads

Die Hüfte befindet sich nun in der Luft, Rücken und Arme liegen noch auf dem Boden auf. An diesem Punkt würde die erste Etappe seiner Methode, Hangab-Ground (zu Deutsch: Boden), enden, erklärt Bez. Wer mit dem ganzen Körper in die Luft möchte, der praktiziert Hangab-Flying (Fliegen). Benjamin Schmidt traut sich. Etwas befremdlich sieht es aus, wie sein Körper nun nach und nach über die Yogamatte gezogen wird.

Kopfüber

Als der Journalist mit dem gesamten Körper in der Luft hängt fragt Bez: „Was schätzt du? Wie alt war der älteste Mensch, der das hier gemacht hat?“ Die Antwort überrascht. „89“, sagt er lächelnd. Die Frau habe sich anschließend wieder eigenständig im Bett drehen können.

In den verschiedenen Positionen dehnt und massiert Bez seine Besucher. | Bild: Simon Conrads

Und welche Auswirkungen hat Hangab nun auf Schmidt? „Meine Nase ist zu, als hätte ich eine leichte Erkältung“, sagt er kopfüber baumelnd. „Und meine Füße spüre ich nicht mehr so richtig, aber das ist gar nicht unangenehm, weil sie sich einfach warm anfühlen.“ Weiter schildert er: „Besonders merkwürdig ist Körpergefühl, wenn ich meine Augen schließe.“ Dann sei es so, als würde er schweben.

Was kostet Hangab? Die anderthalbstündige Session, die wir ausprobiert haben, kostet 100 Euro. Ein Preisnachlass für Schüler, Rentner und Menschen mit geringem Einkommen sei möglich, heißt es auf der Website. Hangab-Workshops, bei denen Besucher unter anderem in die Sonderform Hangab-Yoga eingeführt werden, kosten für drei Tage regulär 490 Euro. Das Seilzugsystem kann bei Hartmut Bez für 1290 Euro erworben werden. „Menschen mit erhöhtem Augeninnendruck sollten nicht kopfüber aushängen, sowie Frauen die gerade menstruieren“, steht als wichtiger Hinweis auf der Website. Ist das nicht gefährlich? Das sagt eine Ärztin Die Ärztin Cornelia Grieb mit Praxis in Markdorf gibt Auskunft darüber, ob die Kopfüberhaltung nicht hinsichtlich in den Kopf strömenden Blutes gefährlich ist: „Beim Kopfstehen oder -hängen ist der Blutrückfluss aus den Beinen zum Herzen verbessert, da das Blut der Schwerkraft folgt und erleichtert ist. Das Gehirn wird aber nicht besser durchblutet. Die Gefäße im Gehirn verengen sich und steuern dem entgegen. Im Gehirn gibt es keine Venenklappen im Gegensatz zu den Beinen. Der Grund, warum man sich vermutlich fitter fühlt, liegt am Blutrückfluss aus den Beinen zum Herzen. Menschen mit einer cerebralen Erkrankung, zB. einem Aneurysma, sollten dies aber nicht tun.“

Bez erzählt, dass er selber schon bis zu zwei Stunden kopfüber hing, ein Bekannter von ihm habe sogar acht Stunden lang ausgehalten. Benjamin Schmidt hält Bez bei seinem ersten Mal Hangab nur etwa 15 Minuten in der Luft, dann lässt er ihn ganz langsam wieder zu Boden.

Als Schmidt wieder in Gänze auf der Yogamatte liegt, wird er von Bez in eine Decke eingewickelt und mit einer Augenbinde bedeckt. „Jetzt geht es darum, das Ganze noch wirken zu lassen“, sagt Bez. Er lässt Schmidt kurz alleine, um ihn in seiner Tiefenentspannung nicht zu stören. Nach einigen Minuten kommt er dann zurück, um mit seinem Besucher ein Abschlussgespräch zu führen. „Hast du dich sicher gefühlt da oben?“, will er von Schmidt wissen. „Ja, nur beim ersten Hochziehen und als du mir die Augenbinde angelegt hast, da dachte ich: Da muss man schon Vertrauen haben“, antwortet der. Es könne sein, dass er in den kommenden Tagen an verschiedenen Körperstellen leichte Schmerzen haben werde, sagt Bez. Er nenne das Heilungsschmerzen.

Im Deggenhausertal hängt Hartmut Bez Menschen kopfüber an Äste. Südkurier-Autor Benjamin Schmidt hat Hangab ausprobiert. | Bild: Simon Conrads

„Man fühlt sich erst mal wie ein alter Mann“, sagt Schmidt, als er sich von der Yogamatte erhebt. Kein Wunder: Das Blut muss erst mal wieder in die Beine fließen. „Aber dann geht‘s.“ Etwas benommen fühle er sich auch, sagt er, wie nach einem sehr langen Schlaf. „Aber sehr, sehr entspannt auf jeden Fall.“ Auch mehrere Tage nach der Erfahrung blickt Schmidt zufrieden auf seine Erfahrung zurück. Schmerzen habe er anschließend keine gehabt.