Halloween-Partys

Friedrichshafen

Im Bahnhof Fischbach steigt am 31. Oktober von 21 bis 2.30 Uhr die „Halloween-Kultparty“. Der Veranstalter verspricht auf der Webseite gute Stimmung und „coole Hits im stilvollen historischen Bahnhof“. Tickets kosten 17,50 Euro. Tickets gibt es hier.

Einige Kilometer weiter steigt die „Halloween XXL Party“ im Gerrix-Club. In der Anton-Sommer-Straße startet die Feier um 21 Uhr, der Eintritt kostet rund 15 Euro. Die Veranstalter verwandeln den Club nach eigenen Angaben „in den schaurigsten Ort der gesamten Region, wo die Schrecken niemals enden und die Party niemals aufhört“. Zu bieten bekommen die Besucher unter anderem Licht- und Feuershows. Der Eintritt ist ab 18 Jahren, mit elterlicher Zustimmung auch ab 16 Jahren, so die Angaben der Veranstalter.

Markdorf

Eine „XXL Halloween Party“ steigt auch in der Mehrzweckhalle Leimbach in Markdorf. Die Veranstalter versprechen eine „Nacht des Schreckens“. Ab 20 Uhr geht es dort los, der Eintritt kostet 6 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es hier.

Deggenhausertal

Auch der Musikverein Homberg-Limpach veranstaltet am 31. Oktober wieder seine Halloween-Party. Diese findet in der Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen statt.

Ravensburg

Eine weitere Grusel-Party ist an dem Abend die „Halloween XXL“ im Föhr Event Hangar in Ravensburg. Laut Veranstalter ist sie „Oberschwabens größte Halloween-Party“. Zu hören bekommen die verkleideten Gäste ab 22 Uhr unter anderem Hip-Hop-, House-, Latino- oder Chartmusik. Der Eintritt kostet 12 Euro, Tickets gibt es hier. Im Club Douala findet ebenfalls eine Halloween-Party. Ab 21 Uhr legen unterschiedliche DJs auf. Die Ticketpreise liegen zwischen 14 und 17 Euro.

Lindau

Bei den bayerischen Nachbarn steigt in diesem Jahr erneut die „Vaudeville Halloween Party“ im gleichnamigen Club in der Von-Behring-Straße. Die Veranstalter kündigen an: „Es wird die härteste Party werden, die dieser Planet je gesehen hat!“ Mehrere DJs spielen von 21 bis zur in Bayern verfrühten Sperrstunde um 2 Uhr. Zum Eintrittspreis gibt es auf der Webseite des Clubs bislang keine genauen Angaben.

Geschnitzte Kürbisfratzen gehören zu Halloween dazu. | Bild: Marinovic, Laura

Für Familien

Meckenbeuren

Vom 29. bis zum 31. Oktober bietet das Ravensburger Spieleland ein „gruselig und schaurig schönes“ Programm für Kinder. Aktionen sind laut Veranstalter unter anderem Kinderschminken und Mitmach-Aktionen. Zu den Eintrittskosten für die Halloween-Veranstaltung gibt es auf der Webseite keine Angaben. Grundsätzlich kostet der Eintritt für das Spieleland für Erwachsene 42,50 Euro und für Kinder ab drei Jahren 40,50 Euro.

Wasserburg

Der Turnverein Wasserburg veranstaltet in der Sumserhalle eine Halloween-Party. Von 15 bis 17 Uhr gibt es dort eine Kinder-Disco mit Kaffee und Kuchen. Im Anschluss findet von 19.30 bis 1 Uhr eine Halloween-Party für Teilnehmer ab 16 Jahren (mit Zustimmung der Eltern) statt. Für Verpflegung vor Ort soll ein Food-Truck sorgen. Der Eintritt für die Kinder-Disco kostet für Kinder 2 Euro, für Erwachsene 3 Euro. Der Einlass für die Party am Abend liegt bei 8 Euro.

Für Kletterer

Kressbronn

Im Abenteuerpark Kressbronn können sich Kletterbegeisterte auch in diesem Jahr am 31. Oktober noch zu später Stunde durch die Baumwipfel hangeln. Der Park hat dafür von 19 bis 23 Uhr geöffnet. Die Betreiber weisen auf ihrer Webseite darauf hin, dass nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmern zu der Uhrzeit vor Ort sein kann. Interessierte müssen vorher online Tickets reservieren. Diese kosten pro Person 35 Euro.

Für Entspannungssuchende

Lindau

Jeden letzten Samstag im Monat findet in der Lindauer Therme ab 19 Uhr eine Themen-Saunanacht statt. Im Oktober (28. Oktober) sollen die Gäste mit Spezialaufgüssen unter dem Motto Halloween verwöhnt werden. Die Therme empfiehlt, vorab ein Online-Ticket zu kaufen, um sich einen garantierten Eintritt zu sichern.