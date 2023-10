Unter strahlend blauem Himmel schweben die letzten Nebelschwaden wie riesige Wattebäusche über dem Wasser. Bei bestem Ausflugswetter hatten am Sonntag viele Menschen die gleiche Idee: Noch einmal mit dem Schiff auf dem Bodensee ein paar Runden drehen.

Das Herbst-Hopping-Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Rhein/Untersee legt an der Reichenau an. | Bild: Cuko, Katy

Das bietet die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) nach dem Saisonende der Weißen Flotte mit ihrem Herbst-Hopping-Angebot an. Bis zum 5. November schippert samstags und sonntags ein Ausflugsdampfer über den Untersee. Das Besondere daran: Das Schiff steuert auf einem Rundkurs zwischen 9 und 18 Uhr sieben Häfen an – und das vier Mal. So bleiben an jedem Ort gut Stunden Zeit, bis das Schiff erneut anlegt.

Bodensee Doppeldampfer vor Friedrichshafen: Was ist da los? Das könnte Sie auch interessieren

Sieben Stationen von Reichenau bis Steckborn

Von der Reichenau geht es hinüber in die Schweiz nach Mannenbach, dann nach Berlingen. Nach einem Schlenker auf die deutsche Seite nach Gaienhofen und Hemmenhofen auf der Höri fährt das Schiff wieder zurück ans Schweizer Ufer nach Steckborn und von dort über Radolfzell zurück zur Reichenau. Als ob es die Schweizer Grenze gar nicht gäbe.

Passagiere an Bord der MS Thurgau auf dem Untersee. | Bild: Cuko, Katy

Auf der Strecke können die Passagiere nach Belieben aus- und gut zwei oder vier Stunden später wieder einsteigen und weiter fahren. Wer will, kann auch das Fahrrad mitnehmen. Im Fahrpreis von 19 Schweizer Franken für Erwachsene und 9 Franken pro Kind ist das Rad inklusive. Ein Angebot, von dem am Sonntag viele Gebrauch machten, egal ob zum Stadtrundgang, Museumsbesuch oder einfach nur zum Wandern oder Radeln. Auch der Familienhund darf mit an Bord.

500 Passagiere am Wochenende

Das Herbst-Hopping, das zum fünften Mal angeboten wird, scheint den Nerv der Leute zu treffen. Geschäftsführer Remo Rey freut sich über 1300 Passagiere an den drei Wochenenden bisher. Dabei wird das Angebot für Zwischenstopps rege genutzt. So zählte die Mannschaft der MS Thurgau am vergangenen Wochenende zirka 500 Passagiere, aber 1720 Ein- und Aussteiger. Der URh-Chef ist mit den Zahlen zufrieden, auch wenn das bislang etwa zehn Prozent weniger als im Vorjahr sind. „Wir haben noch zwei Wochenenden.“

Eine von sieben Stationen, die das Herbst-Hopping-Schiff auf dem Untersee anläuft, ist Steckborn. Das Schweizer Städtchen ist dank jahrhundertealter Baukultur mit vielen Fachwerkhäusern einen ausgiebigen Spaziergang wert. | Bild: Cuko, Katy

Bleibt die Frage: Warum bieten die Bodensee-Schiffsbetriebe nach Saisonende für die Weiße Flotte nicht auch solche Rundkurse mit Zwischenstopps an? Ab Konstanz wären die Strecken zur Seequerung zu lang, wenn das Schiff mehrfach anlandet, erklärt BSB-Sprecher Christopher Pape auf Anfrage. Außerdem seien am Obersee Fähren oder der Katamaran unterwegs. „Zusätzlich bieten die Schifffahrtsgesellschaften Mauch und Held Schifffahrten ab Überlingen, Unteruhldingen, Meersburg, Hagnau und Immenstaad zur Mainau an und in diesem Zuge auch ein gewisses Rundfahrtenprogramm.“

Anfahrt auf das Schweizer Städtchen Steckborn. | Bild: Cuko, Katy

Festmachen am Anleger in Steckborn: Bei den Herbst-Hopping-Touren hat das Schiffspersonal mit dem An- und Ablegen eine Menge zu tun. | Bild: Cuko, Katy

Zwei Touren hat auch die BSB im Herbst im Angebot, allerdings eher kurze Rundfahrten. Die seien bei den Gästen beliebt, weil man in überschaubarer Zeit viel sehen könne, argumentieren die Bodensee-Schiffsbetriebe.

Rundfahrten ab Konstanz und Lindau

Bis zum 5. November fährt ein BSB-Dampfer zwei Mal täglich zu anderthalbstündigen Rundfahrten in Lindau an, wobei das Schiff nicht über die Schachener Bucht hinaus kommt. Und bis zum 18. November gibt es nur samstags zwei einstündige Touren ab Konstanz. Ein Angebot, das auch preislich mit dem Hopping-Paket der Schweizer Schifffahrtsgesellschaft im Herbst nicht mithalten.