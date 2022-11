von Maike Stork

„Black-Sale, bis zu 50 Prozent Rabatt!“ oder „Die Uhr tickt, verpasse kein Angebot!“ Wer kommende Woche durch die Häfler Innenstadt läuft, wird nicht drum herumkommen: Rot-Schwarze Rabattschilder schreien aus den Schaufenstern der Läden. Das kann nur Eines bedeuten: Bald ist er wieder da, der Black Friday. Der Tag, an dem sich in den Großstädten nervöse Menschenmassen gestresst durch die Geschäfte drängen. Zweifellos der beste Tag des Jahres. Endlich können wir uns wieder in den hemmungslosen Konsum stürzen!

Ein Trend aus Amerika

Für alle, die den Black Friday nicht kennen: Das Theater um die Schnäppchenschlacht stammt aus den USA. Der „Schwarze Freitag“ fällt jedes Jahr auf den Tag nach Erntedank. Mit ihm beginnen traditionsgemäß die Weihnachtseinkäufe. Die perfekte Gelegenheit für zahllose Geschäfte und Online-Shops, mit Rabatten und und schier unglaublichen Sonderangeboten um sich zu werfen. Warum der Black Friday ein schwarzer Tag ist, darum ranken sich verschiedene Mythen. Mein persönlicher Favorit: Am Abend haben die Händler schwarze Hände vom Geldzählen. Denn sie verdienen Milliarden.

Oh, der süße Kaufrausch

Modehäuser, Elektrohändler, Fluggesellschaften. Kaum eine Industrie, die nicht auf den Zug aufspringt. Ein Fahrrad für 350 Euro statt für 530? Winterstiefel zum halben Preis? Zwei Fernseher zum Preis von einem? Wer kann da schon widerstehen! Um keinen Deal zu verpassen, wird der Wecker auch gut und gerne mal auf 4.30 Uhr am Freitagmorgen gestellt. Was tut man nicht alles.

Mit hohen Rabatten verführen Händler ihre Kunden am Black Friday zum Geldausgeben. Dabei machen sie weltweit Umsätze in Milliardenhöhe (Symbolbild). | Bild: Maike Stork

Wer nämlich keine Lust hat, sich durch die Läden zu prügeln, der kann auch ganz entspannt online auf Schnäppchenjagd gehen. Ein weiterer Vorteil dabei: Im Internet werden Kaufwütige rechtzeitig gewarnt, bevor ihnen ein Angebot durch die Lappen geht. Hinweise wie „nur noch 5 Artikel verfügbar“ oder ablaufende Uhren sorgen für den nötigen Kick beim Shoppen. Und ohne Druck wär‘s ja auch langweilig, oder?

Der Cyber Monday, der Montag nach dem Black Friday, markiert das Finale der Schnäppchenschlacht. Laut dem Deutschen Handelsverband wurden 2021 an beiden Tagen rund 4,7 Milliarden Euro umgesetzt – allein in Deutschland.

Wenige Tage später warten wir – gespannt wie ein Flitzebogen – darauf, dass ein völlig entkräfteter Paketbote den billig erstandenen Ramsch anschleppt. Dann die Ernüchterung: Die Stiefel passen nicht, das Fahrrad gefällt nicht. Und beim Blick auf die Rechnungen verfallen wir in Schnappatmung. Aber hey, was soll‘s? Man kann‘s ja zurückschicken.

Kaum ist der Kaufrausch abgeklungen, kündigt sich der Giving Tuesday an. Ein unwichtiger Tag, glanzlos, kaum jemand kennt ihn. Er soll daran erinnern, anderen Menschen etwas zu geben. Aber mal ganz ehrlich – wer hat da noch Geld übrig?