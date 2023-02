Schon als Kind wusste Miriam Schmidt, dass sie später einmal Jura studieren möchte. Nach dem Abitur legte die Ravensburgerin also los und begann ihr Studium in Würzburg. Zusätzlich zu den beiden juristischen Staatsexamen absolvierte Schmidt sogar noch ein Wirtschaftsstudium.

Nach ihrer Promotion fing sie zunächst in einer Großkanzlei in Stuttgart an und arbeitete im Bereich Europäisches Kartellrecht. „Dort war ich etwa fünf Jahre lang. Es war eine spannende und gewinnbringende Zeit, in der ich auf der ganzen Welt unterwegs war und viele hoch qualifizierte Kollegen kennenlernen durfte“, erinnert sich die 36-Jährige.

Schon als Kind wusste Miriam Schmidt aus Ravensburg, dass sie später einmal Jura studieren möchte. | Bild: Mona Lippisch

Eine Zwischenstation legte Schmidt anschließend als Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens ein, um dieses im Verkaufsprozess zu begleiten. Etwa anderthalb Jahre lang war sie für knapp 500 Mitarbeiter zuständig. „Das größte Ziel in dieser Zeit war es für mich, die Mitarbeiter in der Corona-Krise weiter zu beschäftigen“, erzählt sie.

Seit 2020 ist Miriam Schmidt am Landgericht

Nach ihrer Zeit an der Spitze des Unternehmens und dem erfolgreichen Verkauf wusste sie: „Ich möchte eine sinnstiftende Aufgabe für die Gemeinschaft übernehmen und meine Erfahrungen und Fähigkeiten beim Staat einbringen. Ich möchte Richterin werden.“ 2020 wechselte sie also ans Landgericht Ravensburg. Wie viel ihr der Beruf heute bedeutet, konnte die 36-Jährige damals noch nicht ahnen.

„Man liest und hört viel über den Beruf eines Richters, aber so richtig versteht man den Aufgabenbereich erst, wenn man bei Gericht ist“, sagt Schmidt. „Ich habe keine Checkliste, die ich abarbeite. Zu mir in den Gerichtssaal kommen Menschen mit ihren ganz persönlichen Geschichten – oft auch mit traumatischen Erlebnissen.“ Mit diesen Menschen zu arbeiten und zu einer gemeinsamen Lösung oder einer rechtlichen Entscheidung zu kommen, das sei für Schmidt sinnstiftend.

Das sollte man als Richter mitbringen Wie Miriam Schmidt berichtet, sollte man als Richterin neben der fachlichen Qualifikation insbesondere an Menschen interessiert sein. Außerdem wichtig sei eine grundsätzliche Offenheit für neue Sachverhalte, auch im Bereich der Kommunikation. „Und natürlich muss der Wunsch nach lebenslangem Lernen ein positiver Antrieb sein. Man muss Freude an der Arbeit einer Richterin haben und daran, sich immer wieder in neue Fälle einzuarbeiten“, sagt Schmidt. Wenn dies alles zutreffe, könne man in diesem Beruf seine Erfüllung finden.

Bodenseekreis Das perfekte Verbrechen gibt es nicht: So arbeitet die Kripo wirklich Das könnte Sie auch interessieren

Verantwortung im Beruf ist groß

Trotz allem ist sich die 36-Jährige der großen Verantwortung bewusst, die sie als Richterin trägt. Dazu gehöre es auch, dass sich Menschen am Ende einer Verhandlung manchmal eine andere rechtliche Würdigung gewünscht hätten und deshalb auch enttäuscht sein können. „Das ist die Natur der Sache, dafür habe ich vollstes Verständnis“, sagt Schmidt.

Miriam Schmidt arbeitet seit 2020 am Landgericht Ravensburg. | Bild: Maike Stork | Sk-Archiv

Am Anfang sei sie sich vor einem Urteil nicht immer sicher gewesen. Dann holte sie sich Tipps bei Kollegen, die schon länger dabei sind. „Man kommt mit einer juristischen Ausbildung und seinen ganz individuellen Lebenserfahrungen ans Gericht“, sagt Schmidt. Doch das Lernen höre nie auf – im juristischen, im kommunikativen und im zwischenmenschlichen Bereich.

„Es ist mir sehr wichtig, dass alle Menschen, die zu mir ins Gericht kommen, aktiv am Geschehen teilnehmen können und gehört werden.“ Miriam Schmidt, Richterin am Landgericht Ravensburg

Dieses Weiterbilden ist für die 36-Jährige wichtig, weshalb sie auch regelmäßig an Fortbildungen teilnimmt. Ihr Ziel: Jeden Menschen bei der Verhandlung wirklich zu hören, egal ob es sich um jemanden mit traumatischen Erfahrungen handelt, mit Beeinträchtigungen oder sprachlichen Barrieren. „Es ist mir sehr wichtig, dass alle Menschen, die zu mir ins Gericht kommen, aktiv am Geschehen teilnehmen können und gehört werden.“

Bodenseekreis Wie Sarah Valentin bei der Bluttat von Kressbronn fünf Menschen rettete Das könnte Sie auch interessieren

So sieht die Arbeit als Richterin aus

Zur Arbeit von Miriam Schmidt gehören drei Sitzungstage pro Woche. An diesen Tagen verhandelt die Richterin meist mehrere Fälle. Ein Beispiel aus ihrem Aufgabenbereich ist das Erbrecht: „Nach einem Todesfall in der Familie geht es vor Gericht teilweise darum, wie und warum das Erbe auf bestimmte Art und Weise aufgeteilt wird.“

Andere Fälle, die Schmidt verhandelt, beschäftigen sich etwa mit dem Versicherungsrecht, zum Beispiel im Fall einer Berufsunfähigkeitsversicherung. „Wenn ein Versicherungsnehmer aufgrund einer Erkrankung seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und gegenüber der Versicherung Leistungen aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung geltend machen möchte. Dann sitzen bei der Klärung der Versicherungsnehmer und die Versicherung an einem Tisch.“

Die 36-jährige Richterin bezeichnet ihre Arbeit selbst als „sinnstiftend“. | Bild: Mona Lippisch

Neben den Sitzungen steht für die Richterin auch Schreibtischarbeit an: Urteile schreiben, Post beantworten, elektronische Akten durchgehen, Videoverhandlungen genehmigen und mehr. „Wenn ich nicht im Sitzungssaal bin, kann ich einen Großteil meiner Arbeit im Homeoffice erledigen“, erklärt sie. Für Miriam Schmidt, die momentan schwanger ist, sind Familie und Beruf damit gut vereinbar. „Der Staat legt großen Wert darauf, dass wir flexibel sein können. Auch Teilzeitarbeit ist jederzeit möglich.“ Am Gericht fühlt sich Schmidt auch deswegen als Frau respektiert und gesehen. „Mein Geschlecht ist für meine Tätigkeit am Landgericht nicht relevant“, betont sie.