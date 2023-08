Ein extremer Sommer ist es: Teilweise Temperaturen um die 35 Grad, dann verheerende Stürme. Die am 11. Juli in Friedrichshafen gemeldete Windgeschwindigkeit von 129 km/h ist Landesrekord, der Juli global betrachtet laut EU-Klimawandeldienst Copernicus der heißeste jemals gemessene Monat. Heiß und feucht war es in Baden-Württemberg, das zeigt die Juli-Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zwar rollt aktuell eine weitere Hitzewelle durch die Region – aber Anfang August verleidete der viele Regen das Schwimmen im Bodensee. Das wirkte sich positiv auf die Hallenbäder in der Region aus.

Volle Halle in Deggenhausertal

Einer, der unter dem unsteten Sommer nicht nur leidet, ist Uwe Hamann. Mit seinem Bäderbetrieb leitet er die beiden Hallenbäder in Uhldingen-Mühlhofen und Deggenhausertal. Während das Bad in Uhldingen schon seit dem 27. Juli und bis zum 28. August für die sommerlichen Reparaturarbeiten geschlossen ist, hat das Aquatal in Deggenhausertal nun erst pünktlich zur Hitzerückkehr Pause. Es lief dieses Jahr besonders gut in den Hallenbädern, sagt Uwe Hamann. „Wenn‘s geregnet hat, war die Halle nachmittags bumsvoll.“

Uwe Hamann ist Profiteur des durchwachsenen Sommers: „Wenn‘s geregnet hat, war die Halle nachmittags bumsvoll.“ (Archivbild) | Bild: Wolf-Dieter Guip

Konkrete Werte nennt Hamann für das Aquatal nicht. Aber er spricht von teilweise 150 Prozent mehr Besuchern als im vergangenen Jahr. Ist er also ein Profiteur des schlechten Wetters? „Ja“, sagt der Betreiber und lacht. Wenn die Sonne scheint, zieht es die Menschen natürlich eher ins Freie, die Hallenbäder sind dann schlecht besucht. „Dann könnte man die Meisterschaft im Bogenschießen in der Halle ausrichten“, scherzt Hamann. Dabei freue er sich privat natürlich mehr über gutes Wetter.

Regen treibt die Menschen ins Sportbad

Mehr los war auch im Sportbad in Friedrichshafen: „Wir sind ganz zufrieden mit den Besucherzahlen im Sommer“, heißt es von der Pressestelle der Stadt. „Insbesondere an den verregneten Ferientagen im August waren die Besucherzahlen sehr hoch.“ Am 1. August kamen über den Tag 1222 Besucher ins Sportbad, am 6. August sogar 1321. „Im Durchschnitt sind es in den Sommermonaten etwa 500 bis 600 Besucher täglich.“

Im Vergleich zeigt sich aber, dass das Sportbad im Mai und Juni 2022 besser besucht war als dieses Jahr. Wobei es im Juli knapp 2000 Besucher mehr als im Vorjahr waren: 18.225 stehen den 16.232 Besuchern aus dem Juli 2022 gegenüber. Von der Bodensee-Therme Überlingen heißt es auf Anfrage nur, dass das Bad sowohl bei schönem als auch bei schlechtem eine der beliebtesten Anlagen am Bodensee sei.