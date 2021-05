Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Häfler infizieren sich häufiger mit dem Coronavirus als andere Menschen im Bodenseekreis. Spezielle Impfaktionen sind in der Großen Kreisstadt trotzdem nicht geplant

In Friedrichshafen stecken sich deutlich mehr Menschen mit dem Corona-Virus an als durchschnittlich im Bodenseekreis. Über die Gründe lässt sich nur mutmaßen, denn die Datenbasis ist auch nach 15 Monaten Pandemie dünn. Die Stadtverwaltung setzt vor allem auf mehrsprachige Aufklärungsarbeit in Bezug auf Impfungen.