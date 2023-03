Januar: Hackerangriff auf Klinikverbund

Ein Cyberangriff auf den Medizin-Campus Bodensee (MCB) legte am frühen Morgen des 13. Januar in den Kliniken Friedrichshafen und Tettnang das komplette IT-System lahm. Neue Patienten konnten nicht aufgenommen werden. Die Täter hatten vermutlich mit der Schadsoftware Hive Daten und System verschlüsselt und für die Freigabe Lösegeld verlangt – nach Angaben der Polizeidirektion Ravensburg 100.000 US-Dollar in Bitcoin, „die nicht bezahlt worden sind“, steht im Sicherheitsbericht. Der MCB hatte monatelang mit den Nachwirkungen der Cyberattacke zu kämpfen und bezifferte den Schaden auf rund 600.000 Euro. Die Täter konnten bislang nicht identifiziert werden.

Das gute alte Faxgerät half vielen Mitarbeitenden am MCB nach der Cyberattacke wochenlang aus der Misere. | Bild: Benjamin Schmidt

April: Menschenraub in Friedrichshafen

Zwei Studenten wurden am 3. April nachts auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek von drei jungen Männern aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Einem Opfer gelang die Flucht, er rief die Polizei. Der andere Student wurde gezwungen, am Automaten Bargeld abzuheben. Zwei der Angreifer konnte die Polizei wenig später festnehmen. Auch der Dritte wurde identifiziert. Das Landgericht Ravensburg verurteilte die Täter zu mehrjährigen Haftstrafen.

April: 20 Straftaten einer Jugend-Gang

Ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppe aus Friedrichshafen und Kressbronn artete im April aus. Teenager im Alter von 14 bis 16 gerieten mit einer Gruppe Elf- bis 14-Jähriger aneinander. Sie verabredeten sich zu einer sogenannten Aussprache am Skatepark in Kressbronn, wo der Streit jedoch eskalierte. Von der Gruppe der älteren Jugendlichen wurden vor, während und nach dieser Aussprache insgesamt 20 Straftaten begangen: elf Raubdelikte, sechs Körperverletzungen sowie drei Diebstähle.

Mai: Brandserie in Markdorf

In der Nacht zum 21. Mai wurden Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei gleich zu drei Bränden gerufen, die relativ nah beieinander ausbrachen. Sie verursachten einen Sachschaden von rund 400.000 Euro, zwei Pferde kamen zu Tode. Die Kripo Friedrichshafen kam einem 26-Jährigen auf die Spur, der im November vom Landgericht Konstanz als Brandstifter zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt wurde.

Aline Widmann mit ihrem Vater Clemens Widmann, der ihren Sohn Gabriel auf dem Arm trägt, vor ihrer niedergebrannten Scheune im Lilienweg. Oldtimer-Traktoren und Mofas sind ein Raub der Flammen geworden, zwei Pferde kamen zu Tode. | Bild: Grupp, Helmar

Juni: Fünf Kilo Kokain sichergestellt

Am 14. Juni griff die Kripo Friedrichshafen nach umfangreichen Ermittlungen zu: Bei der Festnahme von fünf Tatverdächtigen stellte die Polizei fünf Kilo Kokain sicher. Die Männer im Alter von 35 bis 64 Jahren müssen sich vor Gericht noch dafür verantworten, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln geführt zu haben.

Juni: Messerangriff im Asylbewerberheim

Am 26. Juni griff ein zur Tatzeit 31-jähriger Nigerianer im Asylbewerberheim in Kressbronn Mitbewohner mit einem Messer an. Ein 38-jähriger Syrer starb. Sechs weitere Männer und Frauen verletzte der Täter teils schwer. Der Mann wurde im Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.

Abgesperrt: die Asylbewerberunterkunft in Kressbronn nach der Bluttat vom 26. Juni 2022. | Bild: Hilser, Stefan

August: Drogenhändler aufgeflogen

Seit April ermittelte die Kriminalpolizei wegen Drogenhandels gegen fünf Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren, die im Osten des Bodenseekreises wohnen. Bei Durchsuchungen Ende Juli stellte die Polizei rund acht Kilo Marihuana, weitere Drogen sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher.

August: Raubüberfälle auf Discounter aufgeklärt

Nach mehrmonatigen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei zwei Raubüberfälle auf Discounter in Salem und Markdorf aufklären. Die beiden Tatverdächtigen, die bereits wegen anderer Straftaten auffällig waren, stammen aus dem Bodenseekreis.

August: Telefonbetrüger festgenommen

Am 22. August nimmt die Kripo Friedrichshafen zwei mutmaßliche Telefonbetrüger in Überlingen fest. Sie hatten zuvor zahlreiche Menschen als falsche Polizeibeamte angerufen und versucht, Geld zu ergaunern. Bei einer fingierten Geldübergabe nahmen zivile Ermittler zwei junge Männer im Alter von 23 und 22 Jahren fest.