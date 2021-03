Wer am Bodensee in den Weinbergen unterwegs ist, sieht derzeit immer wieder Autos an den Weinbergen stehen und vereinzelt Mitarbeiter an den Reben arbeiten. Jetzt ist die Zeit des Rebschnittes und des Bindens, auch Biegen genannt.

Thomas Geiger vom gleichnamigen Weingut in Meersburg-Riedetsweiler hat diese Arbeit bereits beendet. Er gehört jedes Jahr mit zu den ersten, die diese Aufgabe angehen.

Seit Dezember wird in den Weinbergen gearbeitet

„Das liegt daran, dass wir uns um die jetzige Zeit normalerweise schon auf die Besenwirtschaftszeit und den Saisonstart um Ostern vorbereiten, unsere Weine ausliefern, die Lokale ausstatten und die Ferienwohnungen vorbereiten“, berichtet der Winzer. „Dieses Jahr ist das natürlich etwas anders.“

Dennoch waren er und seine Mitarbeiter schon seit Dezember regelmäßig in den Weinbergen an der Arbeit. Das sei notwendig, weil er ein Selbstvermarkter sei.

„Sobald das Laub von den Reben weg ist, beginnt der Rebschnitt“, erklärt Thomas Geiger. „Das ist in der Regel zwischen November und Januar.“ Zunächst wird das alte Holz entfernt. Am Kopf der Rebe werden jedoch zwei bis drei Zielruten stehengelassen, die beim Anbinden an dem Draht befestigt werden.

Und hier beginnt die Wissenschaft, die auch Bogenerziehung genannt wird. Es gibt Flach- und Rundbögen. Je nach Variante und Länge des Bogens und der dort befindlichen Anzahl der Augen, wie die Knospen genannt werden, verändert sich die Qualität und die Quantität des Ertrages.

An dieser Stelle ist die Rute des Rebstocks zu einem Flachbogen gebunden. | Bild: Jäckle, Reiner

„Man kann sagen, dass je weniger man anschneidet, die Qualität umso höher wird“, erklärt Thomas Geiger. „Es ist also definitiv so, dass beim Rebschnitt und beim Binden bereits die Weichen für die Qualität der Ernte gestellt werden.“ Für diese Arbeit könne man im Schnitt bis zu 140 Stunden für einen Hektar kalkulieren. Das bedeute, dass ein Mitarbeiter bis zu einen knappen Monat für einen Hektar eingespannt sei.

Zur Person Thomas Geiger Der 57-jährige leidenschaftliche Motorrad-Rennfahrer hat in Riedetsweiler bei Meersburg sein Weingut. Er ist dort aufgewachsen, baut seine Weine selbst aus und ist Selbstvermarkter. Bis in die 1980er Jahre betrieben seine Eltern an gleicher Stelle einen Viehbetrieb mit Acker- und Obstbau. Dann entschloss sich Thomas Geiger, unter die Winzer zu gehen. Er gründete im Betrieb des Vaters sein eigenes Unternehmen. 1986 entstand sein erster Jahrgang. Er absolvierte die Ausbildung zum Betriebswirt und legte die Meisterprüfung ab. Parallel baute er die bestehenden Häuser zu Ferienwohnungen um. Später kamen neue Gebäude dazu. Heute produziert das Weingut Geiger, das fünf Hektar Weinbau und etwa zweieinhalb Hektar Obstbau betreibt, Weine und Destillate, die regelmäßig bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet werden. Außerdem hat er auf dem Weingut eine Besenwirtschaft, die in diesem Jahr wohl coronabedingt geschlossen bleibt. Weitere Informationen zum Weingut gibt es im Internet unter: www.weingut-geiger.de

Dabei habe jeder Winzer seine eigene Philosophie. Außerdem spiele es eine Rolle, welchen Markt man bediene und wie die Nachfrage sei. „In diesem Jahr haben wir irrsinnig viele Versuche gestartet“, sagt Thomas Geiger. „Wir haben Drähte versetzt, Reben anders gebunden und vieles verändert, um zu schauen, was es qualitativ bringt.“

Neue Weinsorte, die weniger Pflanzenschutz benötigt

Vor allem in diesem Jahr habe er auch die Zeit dazu gehabt, zumal er noch ein Reb-Feld mit Gelbem Blüten-Muskateller komplett neu setzen muss. „Das ist eine ganz neue Piwi-Sorte, die man so gut wie nicht mehr spritzen muss“, erklärt der Winzer. „Der große Vorteil ist, dass sie pilzresistent ist.“

Mit diesem Schritt versucht Thomas Geiger, mit weniger Pflanzenschutz auszukommen. „Das ist übrigens das Ziel nahezu aller Winzer und Obstbauern am Bodensee“, betont er.

Weinbau ist also weit mehr als nur die Lese im Herbst. Nach der Ernte geht es erst einmal darum, den Wein im Keller zu beobachten und zu entwickeln. Da Thomas Geiger das alles selber macht, steht er zwischen Oktober und Dezember viel in seinem eigenen Weinkeller und baut seine Weine aus.

Bis Ende Februar muss alles abgefüllt sein, damit die Flaschen etikettiert werden können und bis zum Saisonstart um Ostern herum verkaufsfertig sind. Parallel findet bereits der Rebschnitt und das Binden statt.

Durch die schwierige Corona-Situation kann sich der Winzer in diesem Jahr deutlich früher und vor allem noch intensiver um seine Edelbrennerei kümmern. Dies ist ein weiteres Steckenpferd des Weingutes.

Momentan stehen die Veredelung eines Zwetschgenbrandes im Holzfass, einer Williamsbirne mit Fruchtauszug mit Birnenschnitzen sowie eines Mirabellenbrandes und ein im Holzfass gereifter Grappa im Fokus. „Dieses Jahr haben wir sogar seit Langem mal wieder einen Quittenlikör nach Omas Rezept gemacht“, sagt Thomas Geiger.

Hier testet Thomas Geiger den Brand der Williamsbirne, den er mit Birnenschnitzen zu einem Destillat mit Fruchtauszug veredelt hat. | Bild: Jäckle, Reiner

Lange Zeit wird er für die Veredelung allerdings nicht haben, denn wenn es wärmer wird, beginnen die Reben zu treiben. Die Triebe wachsen im Schnitt vier Zentimeter am Tag, bei warmem und feuchtem Wetter sogar deutlich mehr.

Ab Ende April treiben Reben in den Weinbergen aus

Ende April bis Anfang Mai beginnt die Rebe zu treiben. Dann heißt es für den Winzer und sein Team, den Wuchs zu kontrollieren, Knospen und kleine Triebe auszubrechen. Dann müssen die Ruten in den Drahtrahmen eingeschoben werden. Das nennt man heften.

Die danach wachsenden Triebe in der Traubenzone werden später ausgebrochen. Da sie Geiztriebe heißen, spricht man hier auch vom „Ausgeizen“. Bis Anfang August geht die Arbeit im Weinberg also nicht mehr aus. Im September startet dann hoffentlich die Lese.

Winzer Thomas Geiger im September 2020 beim Start der Weinlese mit Müller-Thurgau-Trauben. | Bild: Jäckle, Reiner

Allein damit hätte Thomas Geiger schon genug zu tun. Doch für ihn stehen in diesem Jahr noch andere Aufgaben an. Ein großes Projekt ist die Hoferweiterung, da sein Sohn in nächster Zeit in den Betrieb mit einsteigen wird. Er plant unter anderem eine Halle mit einer zweiten Brennerei. „Hier beginnen wir gerade mit der Detailplanung“, berichtet er.

Außerdem müssen die Flaschen des aktuellen Jahrgangs noch etikettiert werden. Und dann gibt es da ja noch das ganz besondere Hobby von Thomas Geiger: Er fährt leidenschaftlich gerne Motorrad-Rennen.