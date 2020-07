2021 stehen gleich zwei große Wahlen an: In Baden-Württemberg wird im Frühjahr ein neuer Landtag gewählt. Im Herbst folgt die Bundestagswahl. Die Grünen im Bodenseekreis nominieren am Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr, ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im Wahlkreis 293. Die Versammlung findet laut einer Mitteilung der Grünen unter den üblichen Abstands- und Hygieneregeln im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses statt.

Bodenseekreis Martin Hahn setzt sich gegen zwei Gegenkandidatinnen durch und führt die Grünen im Wahlkampf für die Landtagswahl an Das könnte Sie auch interessieren

Die Registrierung und Ausgabe der Wahlunterlagen beginnt ab 18 Uhr. Wahlberechtigt sind volljährige Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus dem gesamten Bodenseekreis und den Gemeinden Pfullendorf, Herdwangen, Illmensee und Wald aus dem Kreis Sigmaringen. Bewerberin ist nach Angaben der Grünen unter anderem die ehemalige Europa-Abgeordnete Maria Heubuch, die die agrarpolitischen Weichenstellungen aus Brüssel gerne in der kommenden Legislatur in Berlin umsetzen würde.

Maria Heubuch | Bild: FRED MARVAUX

Das Anliegen, mehr Menschen unter 30 in den Bundestag zu bringen, bekommt mit Tizio Pfänder aus Langenargen Gesicht und Name. Der Sprecher der Grünen Jugend und Gemeinderat möchte vor allem in den Themenfeldern Familien- und Fiskalpolitik politisch wirken.

Tizio Pfänder | Bild: Grüne

Sabine Hug aus Illmensee ist Kreisrätin im Landkreis Sigmaringen und steht für die Schonung unserer Ressourcen ein, von der Kreislaufwirtschaft bis zum Flächenschutz.

Sabine Hug | Bild: Grüne

Auf der Homepage des Kreisverbands sind alle Bewerbungsunterlagen veröffentlicht. Die Nominierungsversammlung ist öffentlich, nicht wahlberechtigte Gäste müssen sich aufgrund der Corona-Auflagen am Eingang ebenfalls namentlich registrieren. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.