Visual Story Veröffentlicht am 29. Januar 2022

Ein notgelandetes Flugzeug, weiter Aufregung um Rettungshubschrauber Christoph 45 und Ikea auf 75 Quadratmetern: Willkommen im Wochenrückblick.

Bild: Feuerwehr Meckenbeuren/Stefan Hilser/MVZ Labor

Ein Flugzeug mit 152 Menschen an Bord musste wegen Rauch im Cockpit am Samstag in Friedrichshafen notlanden. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren bereits knapp 300 Einsatzkräfte mit Blaulicht vor Ort. Die Feuerwehr-Chefs berichten, wie solch