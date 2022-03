Visual Story Veröffentlicht am 05. März 2022

Auch diese Woche war extrem geprägt vom Krieg in der Ukraine. In der Region bündeln die Menschen ihre Kräfte in Hilfsbereitschaft. Unser Wochenrückblick.

Bild: Daria Shchybria/Mykhailo Volianiuk/Jörg Büsche/Sylvia Floetemeyer

Unzählige Menschen in der Bodenseeregion wollen helfen und packen mit an. Daria Shchybria und ihr Mann Mykhailo Volianiuk, Ärzte am Klinikum Friedrichshafen, brachten Hilfslieferungen auf den Weg, unter anderem unterstützt von der Markdorfer