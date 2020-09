Das Feuer ist am frühen Morgen, gegen 4.20 Uhr, in einem Stall mit mehr als 100 Rindern und Kälbern ausgebrochen, teilt die Polizei in einem Pressetext mit.

Etwa 70 Tiere kamen in den Flammen um oder mussten aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert beziehungsweise notgeschlachtet werden.

Kreis Ravensburg Feuerwehren rückten am frühen Morgen zu einem Großbrand auf einem Bauernhof in Baindt aus

Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst nicht bekannt. Der Stall brannte völlig aus, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und eine Scheune verhindern.

Der Schaden wird von der Polizei auf rund eine Million Euro geschätzt. Etwa 115 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Neben der Feuerwehr war der Sanitätsdienst mit etwa einem Dutzend Helfern vor Ort. Der Einsatz ist nach Angaben der Feuerwehr Weingarten noch nicht beendet, die Feuerwehren Weingarten und Baindt sind teilweise noch vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.