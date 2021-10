Mitunter hielt sich der Nebel hartnäckig. Oft genug war aber auch nur ein wenig Geduld gefragt, bis sich der Oktober am Bodensee von seiner liebenswerten Seite zeigte. Das dokumentieren die schönsten Herbstfotos, die Leser uns in den vergangenen Wochen aus dem Bodenseekreis geschickt haben.

Markdorf

Bild: Reinhold Köfer

Abendstimmung, fotografiert vom Gehrenbergturm aus.

Bild: Reinhold Köfer

Bild: Reinhold Köfer

Ein weiterer goldener Oktober-Moment in Markdorf

Heiligenberg

Bild: Reinhold Köfer

Immenstaad

Bild: Reinhold Köfer

Bild: Reinhold Köfer

Bild: Reinhold Köfer

Hagnau

Bild: Reinhold Köfer

Friedrichshafen

Bild: Franz Staab

Und auch in Friedrichshafen ließen sich viele Oktober-Momente ziemlich gut aushalten.

Überlingen

Bild: Annette Meyerhoff

„Der Herbst zeigt sich in diesem Jahr am Überlinger See von seiner schönsten Seite“, schreibt Annette Meyerhoff zu ihren Bildern, die an der Überlinger Promenade, am Anleger Nussdorf und an der Klosterkirche Birnau entstanden sind.

Bild: Annette Meyerhoff

Bild: Annette Meyerhoff

Bild: Annette Meyerhoff