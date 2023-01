Bodenseekreis vor 14 Minuten Glätte und Schneefall sorgen in der Region für Chaos auf den Straßen Fahrbahnen verwandeln sich in Rutschbahnen: Bis 17 Uhr vermeldete die Polizei am Freitag schon rund 80 Unfälle. Zahlreiche Lastwagen blieben an Steigungen hängen, zeitweise ging vor allem im Hinterland gar nichts mehr.

Zweispurige Blechlawine in Unterteuringen: Weil an der Steigung am Ortsausgang Richtung Friedrichshafen mehrere Lastwagen hängen geblieben waren, ging es nur noch im Schritttempo vorwärts. | Bild: Grupp, Helmar