Überlingen, Salem vor 1 Stunde

Gigantisches Blasmusiktreffen erneut abgesagt – Veranstalter hoffen auf einen dritten Anlauf

So etwas gab es noch nie: 4000 Musiker aus 80 Vereinen mit nahezu 100 Konzerten wollten sich in Überlingen zum ersten internationalen Blasmusiktreffen der Bodenseeländer treffen. Das Fest, das am 20. Juni steigen hätte sollen, fällt erneut Corona zum Opfer, was die Veranstalter zerknirscht zur Kenntnis nehmen. Auch das Schlossseefest in Salem kann nicht stattfinden.