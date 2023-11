Welche lokal produzierten Lebensmittel gibt es möglicherweise gleich beim Erzeuger um die Ecke oder nur wenige Kilometer entfernt? Welche regionalen Produkte benötigen Köche und Wirte für traditionelle und neu interpretierte Gerichte in ihren Küchen? Für welche Produkte haben sie noch keinen Anbieter in der Umgebung gefunden? Und welche Chancen biete das für regionale Erzeuger? Gastronomen und Landwirte näher zusammenzubringen: Das war das Ziel der Produzentenarena, die am Donnerstagabend im Hopfengut No. 20 in Tettnang stattfand.

Organisiert hatte sie die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Eingeladen waren unter dem Motto „Koch sucht Bauer – Bäuerin sucht Köchin“ Erzeuger, Gastronomen und Wirte aus der gesamten Region. Die nutzten das Angebot zahlreich, um miteinander ins Gespräch – oder auch direkt ins Geschäft – zu kommen. Dominik Flammer, der die Veranstaltung moderierte und sich zum Ziel gesetzt hat, Produzenten und Köche zu vernetzen, hielt sich nicht mit langen Vorreden auf, wollte stattdessen sowohl von den Landwirten und Köchen auf dem Podium, aber auch von den Teilnehmern im Publikum wissen: Was baut ihr an, was stellt ihr her – und welche regionalen Erzeugnisse fehlen euch in euren Küchen?

Warum engagiert sich hier die DBT? Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH ist Teil der Vierländerregion Bodensee. Ziel der DBT ist es, das Bild des deutschen Bodensees als Tourismusregion einheitlich zu prägen. Inzwischen zeichnet die DBT mit dem Siegel „Echt nachhaltig Bodensee“ Unternehmen in der Region aus, die Verantwortung für ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit übernehmen. Zu diesem Netzwerk gehören aktuell rund 65 Partner aus der Region. „Viele Betriebe, die sich nachhaltig engagieren, sind untereinander noch nicht so gut vernetzt“, sagt Nikola Nielsen, bei der DBT für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig. Der Abend solle eine Möglichkeit bieten, spannende Kooperationen und Zusammenarbeiten einzugehen.

„Die Landschaft auch schmecken“

Regionale Produkte sind für den Autor und Foodscout in der Gastronomie das A und O. „Die Menschen wollen eine Landschaft wie hier am Bodensee auch schmecken“, ist er überzeugt. Auch das Thema Nachhaltigkeit spiele hierbei eine wichtige Rolle. Erzeuger und Gastronomen könnten davon gleichermaßen profitieren. „Köche arbeiten allerdings oft dann, wenn Bauern frei haben – und umgekehrt“, betont er. Zudem sei nicht jeder ein absoluter Vermarktungsprofi. Daher sei ihm bei der Veranstaltung besonders wichtig: „Tauscht euch aus, lernt euch kennen, unterhaltet euch, probiert die mitgebrachten Kostproben.“ Eine Art Speeddating solle zudem die Gelegenheit geben, möglichst viele Kontakte zu knüpfen.

Regional und saisonal kochen

Den Anfang auf dem Podium machte Evelyne Keller. Zusammen mit ihrem Mann stellt die Jungunternehmerin in Frickingen Bio-Limonade her. „Die Gastronomie als Abnehmer ist für uns auf jeden Fall ein Thema“, betont sie. Linda Kelly baut in Herdwangen seit knapp zehn Jahren Lupinen an. Die Vielfalt der Produkte sei dabei enorm. Benjamin Gosewinkel vom Bonndorfer Helchenhof möchte Kontakte ausbauen, „um den Kreislauf regional zu schließen“. Regionalität spielt dabei auch für die Köche und Gastronomen auf dem Podium eine wichtige Rolle. „Regional und saisonal zu kochen ist für uns ganz entscheidend“, sagt Philipp Heid von der „Speiserei Maier“ in Fischbach. „Gerade koche ich beispielsweise allerhand Beeren ein“, erklärt er.

Auch der Tettnanger „Krone“-Chef Fritz Tauscher setzt bereits auf Produkte aus der Region. Es geht aber natürlich immer noch regionaler. Jürgen Hallerbach vom Hotel ‚Seehof‘ in Immenstaad hat schon das eine oder andere gesehen, was ihn interessiert. „Pilze habe ich hier schon entdeckt. Regionale Anbieter für Kalbfleisch, Nüsse oder Butter wären für mich ebenfalls interessant“, sagt er – und es meldet sich gleich ein Teilnehmer in der ersten Reihe, der dazu etwas anbieten kann. Dann wandert das Mikrofon durch die Reihen: Nudeln aus Oberteuringen, Käse aus Herdwangen-Schönach, Rindfleisch, Getreide und Öle aus Schnetzenhausen, Brot und Pralinen aus Friedrichshafen, Wein aus Meersburg, Whisky aus Kressbronn, Gin aus Hagnau, Artischocken und Cider aus Markdorf, Quinoa, Linsen und Fleisch aus Illmensee.

Gastronomen, Landwirte, Konditoren, Winzer und viele mehr tauschen sich nach dem Podium in der alten Hopfenhalle aus. | Bild: Wieland, Fabiane

„Jetzt werdet ihr mutig“, freut sich Moderator Flammer darüber, dass sich immer mehr Teilnehmer zu Wort melden. „Und ich bekomme langsam Hunger!“ Lokal angebaute Produkte seien einfach toll. Heute Abend erfahre man, was der Nachbar nur wenige Kilometer weiter alles Tolles produziere und was Köche daraus machen – „und diesen Austausch darüber brauchen wir“.