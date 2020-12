„Im Gesundheitsamt Lindau arbeiten wir seit Beginn der Pandemie an sieben Tagen in der Woche“, erklärt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt in Lindau. Inzwischen haben sich bei den derzeit 88 Mitarbeitern mehr als 13 000 Überstunden angesammelt. Besonders zeitraubend ist in Zeiten von Corona die Nachverfolgung der Kontaktdaten, wenn dem Gesundheitsamt wieder ein neuer Fall gemeldet wird.

Das Landratsamt Lindau, dem das örtliche Gesundheitsamt untergeordnet ist, ist für rund 82 000 Menschen in 19 Gemeinden zuständig – dazu gehören die Städte Lindau und Lindenberg im Allgäu. | Bild: Susanne Hogl

„Wir verfolgen alle Kontaktpersonen der ersten Kategorie nach“, erklärt Ehreiser. Wie sehr dabei Theorie und Praxis voneinander abweichen, zeigt das Beispiel der Lindauer Seaside-Bar: In dem Lokal hatte ein positiv getesteter Gast an zwei Abenden als Hilfskellner gearbeitet. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die komplette Lindauer Eishockeymannschaft unter Quarantäne gestellt werden musste. „Wir haben in diesem Fall auch nicht alle Menschen, die an den beiden Abenden im der Bar waren, verständigen können, da die Listen mit den Kontaktdaten der Besucher unvollständig waren“, erinnert sich Ehreiser. Wenn so etwas vorkommt, dann haben die Mitarbeiter zusätzlich Arbeit um fehlende Kontaktpersonen möglichst vollständig ermitteln zu können.

Ähnliches berichtet Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, aus der täglichen Praxis: „Das Kontaktpersonenmanagement und die darin arbeitenden Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin stark gefordert. Erst kürzlich hatten sich aus einer Infektionssituation mit drei Betroffenen insgesamt rund 60 Kontaktpersonen der Kategorie 1 ergeben, die entsprechend angerufen und informiert werden mussten. Aber wir sind weiterhin in der Lage die Kontaktpersonenermittlung zu leisten.“

Robert Schwarz, Kreissprecher im Bodenseekreis | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

Probleme bereitet es den Gesundheitsämtern, wenn neue Verordnungen am Freitagnachmittag übermittelt werden und am Samstag in Kraft treten. „Naturgemäß bringen neue Regelungen auch praktische Fragen mit sich, die nicht im Verordnungstext geklärt sind. Da hilft es denjenigen, die das dann umsetzen sollen, sehr, wenn ein paar Tage Zeit sind, um diese Dinge zu klären und die Abläufe einzurichten“, weiß Schwarz aus Erfahrung. Da die Corona-Infektionszahlen derzeit in der ganzen Region wieder steigen, wird es für die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern kaum Verschnaufpausen an den Feiertagen und zwischen den Jahren geben.

Testzentrum in Lindau auch zwischen den Jahren geöffnet

In Lindau und im Bodenseekreis werden um die Weihnachtszeit herum und bis zum 6. Januar Testungen möglich sein. Da es in Bayern auch weiterhin möglich ist, sich im Lindauer Corona-Testzentrum kostenlos auf das Virus testen zu lassen, wird das Testzentrum auch an Weihnachten und zwischen den Jahren geöffnet sein. Die genauen Zeiten sind auf der Homepage des Landratsamts zu finden.

Schnelltests im Bodenseekreis am 23. und 24. Dezember

Im Bodenseekreis bieten das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter-Unfallhilfe am Mittwoch und Donnerstag (23. und 24. Dezember) nach Voranmeldung an mehreren Stationen Schnelltests an. Ansonsten gibt es im Bodenseekreis anders als in Bayern kein Testzentrum für Menschen ohne Symptome, diese müssen sich bei niedergelassenen Ärzten testen lassen, oder bei vorliegenden Corona-Symtomen in der Fieberambulanz beim Messegelände in Friedrichshafen.

Keine Lücken bei der Datenübermittlung

Laut Schwarz steht fest, dass in den Laboren und auch bei der Datenübermittlung keine Lücke entstehen wird, denn: „Das Gesundheitsamt arbeitet selbstverständlich weiter. Wenn Infektionsfälle gemeldet werden, werden durchgehend die Kontaktpersonen recherchiert und informiert. Auch das Infotelefon ist zu den gewohnten Zeiten täglich besetzt und das Landratsamt ist für Fachstellen erreichbar, wenn Abstimmungen nötig sind“, erklärt Landratsamtssprecher Robert Schwarz.