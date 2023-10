„Geselle, der was kann – Meister, der was ersann – Lehrling, jedermann.“ Mit diesen Worten aus dem traditionellen Handwerksspruch hat Kreishandwerksmeister Günter Gebauer die Freisprechung für 128 Auszubildende aus dem Bodenseekreis eingeleitet, die ihre Gesellenprüfung bestanden haben. 27 absolvierten diese mit einer Belobigung, sieben mit einer Auszeichnung, teilt die Kreishandwerkskammer mit.

Die Übergabe der Gesellenbriefe markiere den Schlusspunkt einer drei- oder dreieinhalbjährigen Lehrzeit, aber auch den Beginn des nächsten Karriereschritts in einem „Beruf mit vielversprechender Zukunft“, sagte der Kreishandwerksmeister bei der Feier in der Argentalhalle in Tettnang-Laimnau. Zu den Höhepunkten der Lehrabschlussfeier gehörte die Prämierung im Wettbewerb „Die Gute Form“ der Schreiner- und Bootsbauer-Innung. Von den 28 Gesellenstücken qualifizierten sich vier für den Wettbewerb. Laut Mitteilung gibt es zwei Sieger: Lorenz Baader und Jonathan Seibold teilen sich den ersten Platz. Auf den weiteren Rängen folgen Emilia Eckart und Vitus Musiol.

Günter Gebauer forderte die jungen Handwerker auf, ihre Chancen zu nutzen, indem sie sich weiterbilden und -qualifizieren. „Mit dem Gesellenbrief stehen Ihnen beruflich alle Türen offen. Denn Handwerk ist vielfältig, Handwerk ist spannend und Handwerk hat goldenen Boden.“ Joachim Hettler, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, erklärte: „Wir bieten im deutschen Handwerk weltweit Spitzenqualität, wir haben im Bodenseekreis Weltmeister und Weltmeister-Trainer unter uns – aber wir vergessen leider allzu oft, es den Menschen in unserer Region zu sagen.“ Der Präsident der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer, zitierte aus einer Prognose: Der Bedarf an beruflich gebildeten Fachkräften in Baden-Württemberg werde in rund zehn Jahren „zehnmal höher sein als der Bedarf an Akademikern“. Die Möglichkeiten für eine erfolgreiche berufliche Zukunft seien im Handwerk besser denn je. 3000 Betriebe im Kammerbezirk suchten in den nächsten Jahren Nachfolger.