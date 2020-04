„Lassen Sie sich von den Zahlen nicht blenden, sie spiegeln nicht die tatsächliche Lage wieder“, ist dem Brief zu entnehmen, den Landrat Lothar Wölfle laut Pressemitteilung an die Kreisräte geschrieben hat. Zum einen vergehe zwischen den Tests und der Auswertung einige Zeit. Zum anderen sei die Krankheit nach Aussage aller Virologen längst in der Breite der Bevölkerung angekommen, heißt es in dem Brief weiter. Schon seit Längerem weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass die „Infektionszahl“ jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit vor einigen Tagen wiedergebe.

Weitere Corona-Zahlen aus dem Bodenseekreis

15 Corona-Patienten werden den Angaben des Landratsamtes zufolge derzeit stationär behandelt. 125 der Menschen, die im Bodenseekreis positiv auf das Virus getestet worden waren, gelten inzwischen als genesen. 387 Personen befinden sich in behördlich angeordneter Quarantäne, insgesamt 1200 durften diese bislang wieder verlassen.