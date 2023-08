Es ist ein Klassiker unter den Verkehrsunfällen: Mitte April hat eine Frau wegen Übermüdung einen Unfall in Markdorf verursacht. Die 78-jährige Nußdorferin war auf dem Rückweg von einem Termin in Ravensburg. Auf der Meersburger Straße in Markdorf geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Golf zusammen, wie sie vor Gericht sagte. Der Schaden beläuft sich auf 6000 Euro, verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Mitte Juli musste sich die 78-Jährige nun vor dem Amtsgericht Überlingen verantworten. Die Anklage lautete: fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.

Laut Zeugenberichten vor Gericht sei die 78-Jährige bereits vor dem Unfall durch ihre Fahrweise aufgefallen. Eine Zeugin, die hinter der Angeklagten fuhr, berichtete von Schlangenlinien und einem Moment, in dem ihr Wagen beinahe einen Poller angefahren hätte.

Die Angeklagte sagte, sie könne sich an den Unfall nicht erinnern. Außerdem wisse sie nicht, wieso sie am Unfalltag müde war. Längere Strecken fahre sie schon länger nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Zug, beteuerte sie. Dennoch sei ihr der Führerschein wichtig. Zum Einkaufen und für Arzttermine sei sie laut eigener Angabe darauf angewiesen.

Sekundenschlaf Laut des Deutschen Rats für Verkehrssicherheit sind zwar offiziell nur 0,55 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr auf Müdigkeit zurückzuführen, die Dunkelziffer sei aber weitaus höher: Bis zu 25 Prozent der Unfälle sollen im Zusammenhang mit Müdigkeit stehen. Der ADAC nennt unter anderem folgende Symptome der Übermüdung: häufiges Gähnen, schwere Augenlider und Konzentrationsschwierigkeiten. Besonders gefährlich wird es im Straßenverkehr, wenn sich die Straße „eng“ anfühlt oder Spur und Tempo nicht mehr richtig gehalten werden können. Oft werden diese Symptome zwar registriert, aber nicht ernst genommen oder falsch interpretiert, so der ADAC. Wer sich nicht fit fühlt, sollte grundsätzlich die Finger vom Lenkrad lassen. In Ausnahmefällen können laut Schlafforschenden 20 Minuten Schlaf kurzfristig Abhilfe schaffen.

Seniorin will ihre Fahrerlaubnis behalten

Die Staatsanwältin machte im Gerichtssaal klar, dass die 78-Jährige um die Abgabe ihres Führerscheins nicht herumkomme, dafür sei die objektive Beweislage zu klar. Der Richter legte der Angeklagten nahe, freiwillig auf die Fahrerlaubnis zu verzichten: „Es wird Ihnen nicht vorgeworfen, kriminell zu sein, sondern nicht genug auf sich geachtet zu haben. Das kann jedem passieren.“ Sollte sie den Führerschein nicht freiwillig abgeben und verurteilt werden, so der Richter, drohe ihr ein Entzug der Fahrerlaubnis und eine hohe Geldstrafe. Außerdem dürfte sie dann erst nach einer Sperrfrist von neun Monaten den Führerschein neu beantragen. Bei einer freiwilligen Abgabe des Führerscheins könne die Angeklagte ihn ohne Sperrfrist jederzeit neu beantragen.

Es bedurfte einiger Überzeugungsarbeit, doch schließlich ließ sich die 78-Jährige auf folgenden Vorschlag ein: Die Angeklagte muss 300 Euro an die Verkehrswacht Linzgau zahlen, unverzüglich vor dem Landratsamt schriftlich auf ihre Fahrerlaubnis verzichten und das Amtsgericht Überlingen darüber informieren. Die Seniorin stellte bereits im Gerichtssaal in Aussicht, den Führerschein erneut zu beantragen. Dann wird sich zeigen, ob sie tatsächlich noch in der Lage ist, ein Auto zu fahren. Das Verfahren wurde daraufhin vorläufig eingestellt.