Vor einem Jahr hat das Landgericht Ravensburg nach 26 Prozesstagen drei Männer aus Osteuropa wegen schweren Bandendiebstahls im Zusammenhang mit 18 Wohnungseinbrüchen in der Region Bodensee-Oberschwaben und einer Beute von über 130.000 Euro zu lange Freiheitsstrafen verurteilt. Einer der Männer hatte mit seiner Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einen Teilerfolg: dem BGH-Beschluss folgend, sah eine Strafkammer des Ravensburger Landgerichts den Mann in acht statt in 18 Fällen für schuldig und verringerte die Gesamtstrafe um vier Monate auf sechs Jahre Gefängnis. „Sie haben sich darauf eingelassen und waren Mittäter“, sagte Richter Veiko Böhm.

In dem nur dreistündigen Verfahren am Freitag wurde die seinerzeit spektakuläre Einbruchserie „definitiv nicht neu aufgerollt“, so Böhm. Bei der Verlesung des ersten Urteils wurde aber wieder deutlich, wie belastend die Einbrüche für die Hausbewohner damals waren. Neben dem materiellen Schaden hinterließen die Taten oft lang andauernde psychische Belastungen. Und auch die Rolle des dritten Mannes wurde beleuchtet.

Zur Erinnerung an diesen Kriminalfall: Die Festnahme erfolgte 2018 in Markdorf Am 20. Dezember 2018 waren drei Männer in Markdorf von Spezialisten eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) festgenommen worden, nachdem kurz zuvor der Einbruch in ein Wohnhaus gemeldet worden war. Die Beute, Goldmünzen und Bargeld im Wert von rund 4.500 Euro, fand sich in der Bauchtasche eines der drei Angeklagten.



Nach Ermittlungen der Sonderkommission soll das Trio von Stockach bis Meckenbeuren und Balingen bis Bermatingen „arbeitsteilig“ vorgegangen sein. Der in der Region wohnhafte Mann soll die Häuser ausgespäht und als ortskundiger Fahrer fungiert haben. Die zwei anderen Männer waren aus Osteuropa über Basel nach Deutschland eingereist und machten „die Brüche“, wobei fast immer Schmuck, Uhren und Bargeld erbeutet wurde. Der Großteil der Beute soll an Hintermänner in Osteuropa gegangen sein. Besonders bitter für ein Einbruchsopfer im Schussental: Die gestohlenen 11.000 Euro waren das Erbe der verstorbenen Mutter für einen neuen Grabstein.

Dabei hielt Staatsanwalt Alexander Abt dem 41-jährigen Angeklagten zugute, dass er an den zahlreichen Einbrüchen nicht direkt beteiligt gewesen sei, keine Vorstrafen habe und mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft sitze. Beim „arbeitsteiligen Vorgehen“ aber sei er keine Randfigur gewesen. Er soll die Objekte in ruhigen Wohngegenden ausgespäht und als Fahrer fungiert haben. Abt forderte deshalb sechs Jahre und zwei Monate Freiheitsstrafe.

Der Biberacher Strafverteidiger Achim Ziegler verwies dagegen auf eklatante Ermittlungsdefizite im ersten Prozess, das spurlose Verschwinden eines Kartons mit wichtigen Beweismitteln und bemängelte die zu geringe Strafabstufung zu den Taten der beiden anderen Angeklagten. Die Strafe für seinen Mandanten müsse deshalb unter fünf Jahren liegen.