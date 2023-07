Sprache vor 2 Stunden

Gendern im Rathaus? So halten es Verwaltungen im Bodenseekreis

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat erneut keine klare Empfehlung zum Thema Gendern gegeben. Zunächst will er die Entwicklungen weiter beobachten. Welche Regeln gelten in der Zwischenzeit in hiesigen Rathäusern?