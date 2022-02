Gelbe Säcke sind im Bodenseekreis derzeit knapp. Eigentlich sollten die Rollen ab Januar an alle Haushalte verteilt werden, doch auch Ende Februar kamen sie noch nicht überall an. Wer keine Gelbe Säcke erhalten hat oder zusätzliche Rollen benötigt, kann diese normalerweise in den Rathäusern in der Region oder im Landratsamt abholen, doch auch hier sind sie momentan nicht mehr überall verfügbar.

Lieferschwierigkeiten sorgen auch für Engpass im Landkreis

„Aktuell gibt es einen weltweiten Engpass in den Lieferketten und damit auch Lieferschwierigkeiten an die Unternehmen in Deutschland. Dadurch erhalten unter anderem auch die Gemeinden im Moment keine Gelben Säcke“, sagt Lars Gäbler, Pressereferent beim Landratsamt im Bodenseekreis. Zudem seien sie in den Entsorgungszentren knapp oder nicht mehr vorhanden.

Das Einsammeln, Sortieren und Verwerten von recycelbaren Abfällen ist Bestandteil des dualen Systems. Verantwortlich dafür ist die Reclay Group, die wiederum Abfallentsorgungsunternehmen vor Ort beauftragt. Seit Januar 2021 ist im Kreisgebiet wieder die Firma Alba zuständig. Auch von dort heißt es, dass es offenbar Engpässe bei der Zulieferung von Materialien für die Herstellung von Gelben Säcken gab. „Dadurch kam es temporär zu Lieferschwierigkeiten auch im Bodenseekreis“, sagt eine Sprecherin von Alba. Man sei auf solche Engpässe aber vorbereitet und greife auf Bestandsmaterial zurück.

Was können Kreisbewohner tun, die derzeit keine Gelben Säcke bekommen?

Wer derzeit keine Gelben Säcke nutzen kann, kann nach Angaben von Alba auf transparente Abfallsäcke zurückgreifen. Durchsichtig müssen sie sein, um den Mitarbeitern die Kontrolle nach Fehlwürfen zu erleichtern. „Zudem nehmen auch vielerorts die kommunalen Wertstoffhöfe getrennt gesammelte Verpackungsabfälle kostenfrei entgegen“, sagt eine Alba-Sprecherin.

Doch auch hier hakte es vergangene Woche. Am Entsorgungszentrum Füllwaid in Überlingen war der Container für Grüner-Punkt-Abfälle am Donnerstagvormittag geschlossen. Bis auf Weiteres könnten keine Gelben Säcke mehr angenommen werden, hieß es vor Ort. Lars Gäbler vom Landratsamt sagt hierzu: „Alba hatte den Container im Entsorgungszentrum Überlingen-Füllenwaid aufgrund personeller Engpässe zuletzt nicht geleert. Die Leerung erfolgte dann am Donnerstagmorgen. Für den mitgenommenen Container gab es allerdings keinen Ersatz, weshalb eine Entsorgung für etwa zwei Stunden nicht möglich war.“ Aufgrund des angekündigten Sturms habe man davon abgesehen, die Säcke vorübergehend vor Ort zu deponieren.

Die Annahme von Leichtverpackungen und der Gelben Säcke in den Entsorgungszentren sei ohnehin nur ein Zusatzservice des Landkreises. „Denn die Sammlung und Entsorgung dieser Abfallart ist durch das duale System komplett eigenständig geregelt. Der Landkreis stellt den Containerstellplatz zur Verfügung. Wir haben aber keinen Einfluss darauf, wie dies vor Ort umgesetzt wird“, betont Gäbler.

Fehlender Container durch Irrtum beim Auftrag

Das Entsorgungsunternehmen Alba gibt hingegen an, dass personelle Engpässe dabei keine Rolle spielten. Vielmehr sei ihnen bei der Leerung des Containers ein Fehler unterlaufen. „Üblicherweise wird dieser Container-Auftrag als Tauschauftrag – voll gegen leer – durchgeführt“, betont die Sprecherin. Aufgrund eines Irrtums hinsichtlich des Auftrages habe man aber keinen Tausch, sondern lediglich die Entleerungsfahrt vorgenommen. Solche Fehler seien eine absolute Ausnahme im operativen Ablauf.