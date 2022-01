Visual Story Veröffentlicht am 08. Januar 2022

Schon wieder ist eine Woche vorbei – zwar die erste Woche des Jahres, aber trotzdem. Sind Sie noch im Ferientrott? Passiert ist im Bodensee auch in den ersten Tagen 2022 schon so einiges. In unserem Wochenrückblick haben wir die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst – damit Sie auch nichts verpassen.

Bild: Fabiane Wieland/Nico Talenta/Reiner Jäckle

Café-Betreiber Martin Pfeifer aus Heiligenberg machte den Fehler, online über das Impfen mitzudiskutieren. Die Folge waren Negativwertungen auf Onlineportalen. Andere Gastronomen aus der Region machten ähnliche Erfahrungen. Sie berichten von wüsten