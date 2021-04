Der Geschäftsführer des Ferienwohnparks Immenstaad am Bodensee, Jochen Kirchhoff, beklagt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Das Beherbergungsverbot für alle sei „unverhältnismäßig und rechtswidrig“. Er geht nun den juristischen Weg.

Jochen Kirchhoff ist so richtig sauer. Mit der Corona-Verordnung des Landes, die seit Montag und nun bis zum 16. Mai gilt, bleibt der Ferienwohnpark in Immenstaad weitere vier Wochen zu. Während in Industrie und Handwerk ohne Testpflicht und ohne