Arbeitskräfte im eigenen Land halten und heimische Personalressource mobilisieren. Für diese zwei Punkte hat sich der Interregionale Gewerkschaftsrat (IGR) Bodensee ausgesprochen. Auf einer Pressetour durch die Vierländerregion hat das vierköpfige Team aus Vertretern von Deutschland, Österreich, Lichtenstein und der Schweiz ihre Forderungen vorgestellt. Neben der IGR-Präsidentin und Vertreterin der Region Südostwürttemberg, Bärbel Mauch, waren Reinhard Stemmer vom Österreichischen Gewerkschaftsverbund, Lukas Auer vom Thurgauer Gewerkschaftsverbund und Sigi Langenbahn vom Liechtensteiner Arbeitnehmerverband Teil der Runde.

Ein gegenseitiges Abwerben von Arbeits- und Fachkräften aus der Region könne laut allen Sprechern der IGR Bodensee nicht die Lösung der Probleme sein. Vielmehr gehe es darum, Personenkreise der Politik und Unternehmen im eigenen Land unter Druck zu setzen, präzisiert Präsidentin Bärbel Mauch. Um von besseren Rahmenbedingung zu profitieren, würde viele Arbeitnehmer in ein anderes Land wechseln. Könnten diese Menschen im eigenen Land gehalten werden, wäre der Fachkräftemangel geringer, behauptet der IGR. Konkrete Zahlen bleiben sie schuldig.

Knapp 60.000 Pendler queren täglich die Grenzen im Bodenseeraum. Besonders die Schweiz ist ein attraktiver Arbeitgeber für viele Deutsche. | Bild: Roland Gerhard I SK-Archiv

So viele Pendler gibt es im Bodenseeraum Fast 60.000 Menschen pendeln täglich im Vierländereck Bodensee über die Grenzen zwischen Deutschland, Österreich, Lichtenstein und der Schweiz. Das hat eine Untersuchung der Statistikplattform Bodensee, eine Arbeitsgruppe aus statistischen Landesämtern der jeweiligen Regionen, für das Jahr 2021 ergeben. Besonders beliebt bei den deutschen Grenzgängern sind die Schweizer Kantone Zürich, Sankt Gallen, Schaffhausen und Thurgau mit knapp 21.700 Pendlern. Rund 670 Deutsche arbeiten in Lichtenstein und etwa 3.400 fahren täglich zur Arbeit nach Vorarlberg.

Höhere Löhne und mehr Weiterbildung

Ein Aspekt der Maßnahmenliste ist die Forderung nach fairen und starken Lohnerhöhungen. Das Einkommen sei ein großer Anreiz für Arbeitskräfte, um für den Job ins Ausland zu gehen. Insbesondere im öffentlichen Gesundheits- und Bildungsbereich bestehe großer Nachholbedarf. „Verbesserte Löhne und Weiterbildung sind zwei wichtige Säulen, um Fachkräfte zu gewinnen“, erklärt Bärbel Mauch. „Viele Teilzeitkräfte beispielsweise haben keine Chance, sich weiterzubilden.“

Insbesondere im Pflege- und Gesundheitsbereich müssen die Löhne verbessert werden, so der IGR. Das Bild entstand in der Diakonie Überlingen. | Bild: Stefan Hilser I SK-Archiv

In manchen Betrieben höre das Angebot an Fortbildungen für Mitarbeiter ab 55 Jahren auf. „Dabei sollte man den demografischen Wandel nutzen“, sagt Sigi Langebahn. Attraktive und altersgerechte Möglichkeiten sollen erfahrenen Arbeitskräften ermöglich, ihre Tätigkeiten weiterhin auszuführen und gleichzeitig ihre Erfahrung an die Nachwuchskräfte weiterzugeben.

Vereinbarung von Job und Familie

Besonders viel Potenzial sehen die vier Gewerkschaftsvertreter in der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen. Zu viele würden in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung arbeiten, da sie Familie und Beruf nicht besser vereinbaren können. Teilweise seien sie dann noch überqualifiziert und in einem fremden Berufsfeld angestellt. Um die Beteiligung von Frauen zu erhöhen, sei der Ausbau von Angeboten an Kinderbetreuungen dringend notwendig. Auch die Etablierung von Elternzeit würde neue Möglichkeiten für Arbeitnehmer mit Familie schaffen.

Potenzial bei Asylbewerbern

Ein weiterer Ansatz sei die Vereinfachung der Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt. Die im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse und Qualifikationen sollen schneller und unbürokratischer anerkannt werden. „Da wäre so viel Potenzial“, sagt Reinhard Stemmer vom ÖGB. Aber der Streit um die Anerkennung bei den Behörden nehme zu viel Zeit in Anspruch. „Wenn man jedes Komma bei einem ausländischen Zeugnis zuerst ins Deutsche und dann noch ins Schwäbische übersetzen muss, dauert das einfach zu lange“, stimmt Bärbel Mauch zu.

Freiheit soll nicht genommen werden

Die IGR positioniert sich in seinen Aussagen deutlich für das Arbeiten im eigenen Land. Auf die Nachfrage, ob sie sich damit gegen Fachkräfte aus dem Ausland und Grenzpendler aussprechen, rudert Präsidentin Bärbel Mauch zurück: „Wir sind nicht gegen die Zuwanderung von Drittstaaten, aber wir wollen die Bewohnerinnen und Bewohner stärken, gute Arbeit in ihrem Land zu bekommen.“ Die Freiheit, über die Grenze zu gehen um dort zu arbeiten, soll nicht genommen werden. „Die Jobs so attraktiv zu machen, dass die Leute vor Ort Lust darauf haben, dass sollte unser aller Ziel sein“, resümiert Sigi Langebahn.