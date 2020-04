Aufgrund der stetig steigenden Verbreitung des Covid-19 Virus und damit verbundener Lieferschwierigkeiten kann es in den nächsten Wochen vermehrt zu Engpässen bei der Schutzausrüstung kommen, teilt das Landratsamt mit. Um Patienten sowie medizinisches und Pflegepersonal vor Ansteckungen zu schützen, bitte das Landratsamt um Unterstützung.

Kreis Sigmaringen Landkreis Sigmaringen ruft Firmen dazu auf, Schutzkleidung anzubieten

Am dringendsten benötigt werden Schutzmasken, Schutzanzüge und Schutzbrillen. Spender können sich über die Plattform www.schutz-spenden.de registrieren oder wenden sich direkt an den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises. Ansprechpartner ist Benjamin Cerny, Telefon 0 75 41/2 04 31 07 oder E-Mail an VB5@bodenseekreis.de