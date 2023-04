Hühner, Enten, Gänse und Co. im Bodenseekreis müssen weiterhin im Stall bleiben. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, wurde die Stallpflicht für Geflügel aufgrund der Vogelgrippe bis vorerst 30. April verlängert. Bereits seit Anfang März herrscht Stallpflicht im gesamten Bodenseekreis, sowohl für gewerblich als auch für privat gehaltene Tiere.

Kreisweit 23 Möwen mit Vogelgrippe gefunden

Kreisweit wurde mittlerweile bei 23 Möwen die Vogelgrippe (Geflügelpest) im Labor nachgewiesen. Die toten Tiere wurden entlang des Bodenseeufers von Sipplingen bis Kressbronn sowie in Salem gefunden. Die Zahl der gemeldeten toten Vögel sei dennoch rückläufig, heißt es in der Mitteilung, und mit dem Abzug vieler Wasservögel in ihre Brutreviere scheine die Infektionen langsam zurückzugehen. Durch die verlängerte Stallpflicht solle aber weiter verhindert werden, dass die Infektion auf Nutzgeflügelbestände übergreift.

Hunde und Katzen von toten Vögeln fernhalten

Die Gefahr einer Übertragung des Virus auf den Menschen sei gering. In der Regel erkrankten nur Vögel. Jedoch könnten andere Tiere das Virus weiterverbreiten. Daher sollte ein direkter Kontakt von Haustieren, insbesondere Hunden und Katzen, mit toten oder kranken Vögeln vermieden werden.

Funde sollte der Verwaltung gemeldet werden

Wer tote oder kranke wildlebende Wasservögel und Greifvögel findet, sollte dies der Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung melden. Die Tiere werden dann eingesammelt und im Labor untersucht. Tote oder erkrankte Tiere sollten nicht berührt werden, um eine weitere Verschleppung der Seuche zu vermeiden.

Für Fragen steht das Veterinäramt unter der Telefonnummer 07541 2045177 montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.