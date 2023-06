Eingeschränkte Besuchs- und Duschzeiten, lange Wartezeiten auf Suchthilfe und Personal, das nicht an der Resozialisierung der Gefangenen interessiert scheint: Unter anderem diese Punkte bemängelten 34 Gefangene der JVA Ravensburg in einem auf den 17. März datierten Brief, der auch an den Landtag und das Justizministerium geschickt worden sei.

Öffentlich gemacht wurde der Brief unter anderem von der Gruppe „Freiheit für Jo“, die sich mit einem in Ravensburg inhaftierten Antifaschisten solidarisiert, der unter dem Namen Jo bekannt ist. Mitte Juni luden nun mehrere Vereinigungen zu einer Demonstration vor der JVA Ravensburg, um auf die Situation der Gefangenen aufmerksam zu machen.

Großteil der Beschwerden sei noch gültig

Eine dieser Gruppen ist die Initiative Gefangensolidarität, die sich zusammengefunden hat, um die Kritik und Wünsche der JVA-Insassen nach außen zu tragen. Sie seien Einzelpersonen, Angehörige und Freunde von Gefangenen, sagt die Sprecherin Yana Brenne dem SÜDKURIER bei einem Telefonat nach der Protestaktion.



„Der Brief ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber der Großteil der Beschwerden ist noch gültig“, sagt Brenne. Welcher der darin angesprochenen Punkte am schwersten wiegt, lasse sich pauschal nicht beantworten. „Für verschiedene Gefangene sind unterschiedliche Aspekte zentral.“

Für Häftlinge mit Familie im Ausland sei es etwa besonders belastend, in bestimmte Länder nicht telefonieren zu können. Hierzu sagt Anstaltsleiter Thomas Mönig auf Anfrage, dass der Grund dafür bei einem externen Dienstleister liege und bereits auf eine Lösung gedrängt worden sei.

Einige Verbesserungen habe es inzwischen gegeben, räumt Yana Brenne ein: Die Duschzeiten seien gelockert worden, Besuchszeiten auf das Wochenende ausgeweitet. „Wir werten das als Erfolg, das öffentlich gemacht zu haben.“ Das ganze System der JVA, so wie es der Initiative Gefangenensolidarität geschildert worden sei, ziele allerdings nicht auf Resozialisierung ab, kritisiert sie. „Das ist auf Konditionieren, Gebrochenwerden und Gefügigmachen aus.“

Anstaltsleitung sieht keine Probleme

Da ist die JVA-Leitung anderer Auffassung. „Die Resozialisierung der Gefangenen ist eines der Hauptziele des Justizvollzugs. An der Erreichung dieses Zieles mitzuarbeiten, ist Aufgabe aller Vollzugsbediensteten“, schreibt Anstaltsleiter Thomas Mönig. Dazu würden Gefangene etwa bei der Wohnungs- und Arbeitssuche unterstützt. Zu der im Brief geäußerten Kritik insgesamt heißt es zudem: „Die erhobenen Vorwürfe wurden – schon vor geraumer Zeit – anstaltsintern und im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht eingehend geprüft. Dabei haben sich keine Gründe für Beanstandungen ergeben.“