In diesem Jahr wurden mehr Babys per Kaiserschnitt geboren als im Vorjahr. Das zeigt eine Datenauswertung der stationären Entbindungen der KKH Kaufmännischen Krankenkasse. So erblickte bislang fast jedes dritte Neugeborene (32,4 Prozent) per Sectio – also Kaiserschnitt – das Licht der Welt.

Auffällig sind vor allem die Monate von März bis Mai

Auffällig sind laut Erhebung der Krankenkasse die Lockdown-Monate März bis Mai. In diesen drei Monaten lag die Quote jeweils rund zwei Prozentpunkte über dem Vergleichswert des Vorjahresmonats, im Lockdown-Monat März sogar bei 35,5 Prozent. Im Jahr 2019 betrug die Kaiserschnittquote insgesamt 31,9 Prozent und war damit niedriger als 2020.

Die erhöhte Kaiserschnittquote lasse vermuten, dass aufgrund der unsicheren Situation mit Beginn der Corona-Pandemie im März Schwangeren mit einer Risikoschwangerschaft vermehrt zu einem geplanten Kaiserschnitt geraten wurde. Denn ein geplanter Kaiserschnitt habe für Kliniken den Vorteil, die Abläufe und den Einsatz des Personals in den Kreißsälen besser vorhersehen und organisieren zu können, so die KKH.

Helios-Spital kommt zu anderem Ergebnis

Claudia Prahtel, Pressesprecherin des Helios-Spital in Überlingen, erklärt auf Anfrage hingegen: „Ich habe unsere Daten auswerten lassen und kann Ihnen nicht bestätigen, dass sich während des ersten Lockdowns von März bis Mai die Anzahl der Kaiserschnitte signifikant erhöht hat.“

Schwankungen zwischen 19 und 36 Prozent

Die Quote schwanke im Helios-Spital in Überlingen zwischen 19 und 36 Prozent, wenn man diese über das gesamte Jahr 2020 betrachte. Von März bis Mai 2020 habe sie durchschnittlich bei 28 Prozent gelegen und für das gesamte Jahr 2020 werde die Quote voraussichtlich durchschnittlich bei etwa 27 Prozent liegen.

Der Medizin Campus Bodensee möchte einen Zusammenhang zwischen der Pandemie und einer Zunahme der Kaiserschnittrate ebenfalls nicht bestätigen, auch wenn die Kaiserschnittrate im Klinikum Friedrichshafen tatsächlich zugenommen hat. Allerdings konnte dieser Anstieg nicht auf den beschriebenen Zeitraum begrenzt werden.

„Einen Effekt beziehungsweise eine Erklärung durch Corona kann ich hier nicht nachvollziehen.“ Dr. Hans-Walter Vollert, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Friedrichshafen

Im Klinikum Friedrichshafen gab es zwischen März und Mai – also während der erste Corona-Welle – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg um zehn Prozent bei den Kaiserschnitten, bei einer annähernd gleichen Zahl von Neugeborenen und bis einschließlich November lag die Sectiorate durchschnittlich auf diesem gestiegenen Niveau. Dr. Hans-Walter Vollert, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Friedrichshafen, kommentiert die Zahlen so: „Einen Effekt beziehungsweise eine Erklärung durch Corona kann ich hier nicht nachvollziehen.“

Das Baby ist da: Immer ein besonderer Moment, egal, wie das Baby zur Welt gebracht wurde. Hier die Geburt von Frieda im Kreißsaal der Tettnanger Klinik, die die Autorin für den SÜDKURIER – noch vor Corona – begleiten durfte. | Bild: Lena Reiner

In Tettnang verzeichnet man in diesem Jahr eine enorme Zunahme an Geburten, bis Ende November ein Plus von 43 Prozent, aber: „Die Sectiorate hat sich bei uns nicht signifikant geändert“, ergänzt Chefarzt Dr. Christian Fünfgeld von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Tettnang.