Ein ganz besonderes Geburtsdatum haben sieben Babys im Bodenseekreis: Sie sind am Mittwoch, 2.2.2022 zur Welt gekommen. Zu den Säuglingen, die an diesem Schnapszahl-Tag geboren wurden, gehört auch Emilia Zoe Richter. Laut Auskunft der Sprecherin des Helios-Spitals in Überlingen erblickte das kleine Mädchen um 6.33 Uhr morgens das Licht der Welt – 52 Zentimeter groß und 4 Kilogramm schwer.

Ein geplanter Kaiserschnitt in Friedrichshafen

Neben der kleinen Emilia wurden sechs weitere Babys an den Standorten des Medizin Campus Bodensee zur Welt gebracht, vier in Friedrichshafen und zwei in Tettnang. Wie Kliniksprecherin Susann Ganzert berichtet, entschieden sich die Eltern in einem Fall sogar bewusst für das außergewöhnliche Geburtsdatum: Sie legten den geplanten Kaiserschnitt auf diesen Tag.

Trauungen an Schnapszahl-Daten wenig beliebt Entgegen der Erwartung ist der 2.2.2022 in Überlingen kein beliebter Termin für Eheschließungen. An diesem Tag fand nur eine Trauung im Standesamt statt. Ähnlich sieht es am 22.2.2022 aus. Auch an diesem Tag ist bislang nur ein Standesamt-Termin vergeben, heißt es von Stadtsprecherin Andrea Winkler. Auch in den vergangenen Jahren sei die Nachfrage nach Trauungen an Schnapszahl-Tagen „überraschen gering“ gewesen. Winkler sagt auch: „Im Februar ist die Nachfrage nach Trauterminen grundsätzlich verhalten. Bisher liegen nur auch Buchungen für den gesamten Monat vor.“