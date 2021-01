Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

Gebaut wurde sie einst als Arbeitsboot für die Do X. Nun soll die MS Altenrhein auf den Bodensee zurückkehren

Seit Juli ist die Altenrhein wieder am Bodensee. In Friedrichshafen wird sie wieder instandgesetzt. Binnen 2550 Arbeitsstunden soll das ehemalige Arbeitsboot der Do X in seinen Urzustand versetzt werden – und anschließend Passagiere befördern.