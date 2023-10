Ravensburg vor 1 Stunde Gebäudebrand zerstört Rinderstall: Neun Tiere sterben In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in einem Stallgebäude in Loch bei Grünkraut (Kreis Ravensburg) ein Brand ausgebrochen. Eine Rettung der Tier war nicht möglich. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

