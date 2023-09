Für den Gastronomen Simon Metzler waren die vergangenen drei Jahre voller Veränderungen. Da waren zwei Lockdowns, die Pandemie, die Energiekrise und der Fachkräftemangel. Seine Frau Katja und er haben sich als Inhaber in dieser Zeit vom Abendgeschäft verabschiedet.

Nun betreiben sie noch das Hotel und das Restaurant im Tagesbetrieb, dazu haben sie einen integrierten Laden mit eigenen Erzeugnissen. Eine Unterstützung war in immerhin die gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen. „Das hat geholfen, die Auswirkungen der Pandemie abzufedern“, sagt der 45-Jährige, „große Umsätze haben wir damit aber nicht eingefahren.“

Leichte Anhebung mit großer Auswirkung?

Nun steht womöglich die nächste Veränderung an: Der Mehrwertsteuersatz soll zum Jahresende wieder auf 19 Prozent angehoben werden. „Ich sehe das kritisch“, sagt Metzler. Beim Blick auf die Speisekarte zeigt er, warum. Bei allen Speisen würde er zehn Prozent aufschlagen müssen, zwei Prozent könnte er abfedern. Das heißt: Ein Schweinefilet mit Gemüse und Spätburgundersauce würde nicht mehr rund 25 Euro, sondern etwa 27,50 Euro kosten. Der Preis für ein Schnitzel mit Kartoffelsalat und Preiselbeer-Meerrettich stiege von rund 20 Euro auf etwa 22 Euro.

Simon Metzler, Inhaber des Bürgerbräu in Überlingen in der Küche des Restaurants. | Bild: Cian Hartung

Die Anhebung würde ihn noch nicht in den Ruin treiben, sagt er. Aber es seien wenige Euro, mit möglicherweise großer Auswirkung auf die Konsumbereitschaft der Gäste. „Ich finde, dass wir für unser Angebot dann auch eine Preisgrenze erreicht haben.“ Dann müssten er und seine Frau schauen, ob sie ihr Konzept nochmals veränderten. Grundsätzlich sei er aber optimistisch, dass der aktuelle Steuersatz bleibe. „Ich denke, wir haben in unserer Branche gute Argumente auf unserer Seite.“

Warnungen aus Branche und Politik Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat bereits vor einer „Katastrophe mit fatalen Folgen für die Betriebe“ gewarnt, sollte die Absenkung auf sieben Prozent nicht beibehalten werden. Demnach müssten in dem Fall bundesweit rund 12.000 Betriebe aufgeben. Auch Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand fordert die Fortsetzung: „Die reduzierte Mehrwertsteuer muss bleiben, sonst schließen immer mehr Gaststätten für immer“, schreibt er in einer Pressemitteilung. Die Gastronomie sei für das lokale Leben äußerst wichtig. „Gaststätten spielen eine gesellschaftliche Rolle, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.“ Sollte die Mehrwertsteuer angehoben werden, seien die Folgen absehbar. „Die Gäste bleiben aus, Gaststätten schließen. Das können wir uns aber als Gesellschaft nicht leisten: Interessante und lebendige Städte leben von einer lebendigen Gastronomie und einem guten Angebot.“

Staat verliert durch Regelung 3,4 Milliarden Euro

Im Juli 2020 wurde die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants und Gaststätten von der damaligen Bundesregierung vorübergehend gesenkt. Das Ziel der Maßnahme: die Konjunktur in der Corona-Pandemie ankurbeln. Aufgrund gestiegener Energiekosten wurde die Regelung bis Ende 2023 verlängert. Wie es nun weitergeht, das wird das Bundeskabinett wohl erst Ende des Jahres entscheiden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wolle nach eigenen Angaben die Steuerschätzung im November abwarten, hieß es zuletzt.

Die Zeichen stehen aber sowohl im Ministerium als auch bei den Liberalen in Berlin auf Rückkehr zur 19-Prozent-Regelung. Sie begründen das mit jährlichen Steuerverlusten für den Bundeshaushalt von rund 3,4 Milliarden Euro durch die Absenkung. Bundesweit scheinen sich FDP-Mitglieder aber uneins zu sein. In einigen Landtagen sprachen sich Abgeordnete für eine Absenkung aus.

Lindners Pläne? „Ich werde fragen, was ihn da reitet“

In einem Dilemma steckt auch der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher. Der Salemer ist Liberaler und Gastronom zugleich. In Grasbeuren betreibt er die Gaststätte „Reiterstüble“, die Teil seines Reiterhofs ist. Er fordert, dass die Mehrwertsteuer bei sieben Prozent bleibt. Sein Betrieb habe mehrere Standbeine und sei nicht einzig auf die Einnahmen der Gaststätte angewiesen. Anders sei es aber bei viele seiner Kollegen aus der Gastronomie, sagt er. „Viele arbeiten an der Grenze zwischen Gewinn und Verlust. Bei einer Anhebung hätten die ein großes Problem.“

Klaus Hoher, FDP-Landtagsabgeordneter für den Bodenseekreis, Gastronom und Unternehmer. | Bild: Mardiros Tavit

Die Marschroute seiner FDP-Kollegen in Berlin kann er nicht nachvollziehen. „Ich finde mich bei vielem gar nicht wieder, was da in Berlin läuft“, sagt er. „Wir FDPler vom Landtag fordern, die sieben Prozent als Steuer festzulegen.“ Regelmäßig erhalte er Mails von Gastronomen, die sich beklagten, dass seine Partei das Zünglein an der Waage sein könnte. Er hoffe, dass Lindner seinen Plan nicht umsetze. „Ich werde mit ihm notfalls noch einmal persönlich Kontakt aufnehmen und ihn fragen, was ihn da reitet.“ Hoher kenne den Bundesminister seit mehreren Jahren und habe daher auch seine Handynummer.

Wirtschaftsförderer spricht von Entwicklung wie bei „Jenga“-Turm

Die Gastronomie gehört zu den wichtigsten Branchen im Bodenseekreis. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren im Juni 2022 4420 Menschen in diesem Bereich haupt- oder nebenberuflich beschäftigt. Diese Zahlen variierten aber je nach Sommer- oder Wintersaison. Benedikt Otte, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis, weiß um die Relevanz der Branche und sagt: „Die Gastronomie ist ein wichtiger Schlüsselfaktor.“

Eine Schwächung der Gastronomie könnte auch Auswirkung die Attraktivität von Innenstädten oder den Messestandort haben, sagt der Diplom-Kaufmann. Gleichzeitig warnt er bei der Diskussion vor Schreckensszenarien wie sie die Dehoga zeichnet. „Dass tausende Betriebe zum Jahreswechsel schließen müssen, glaube ich nicht“, sagt er. „Es war lange bekannt, dass die Regelung temporär ist, man kann sich als Betrieb darauf einstellen.“

Benedikt Otte ist Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Hier ist er am neuen Büro in der Spatenstraße zu sehen. | Bild: Benjamin Schmidt

Für ihn sei es aber wichtig, die Region bei dem Thema als Ganzes zu sehen – und macht einen Vergleich mit dem Turm im Spiel „Jenga“. Jeder herauszuziehende Holzklotz sei ein Standortfaktor, der den Bodenseekreis lebenswert mache. Einer dieser Holzklötze könnte ein rückläufiges gastronomisches Angebot durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung sein. „Keine einzelne Sache ist entscheidend, aber irgendwann könnte der Turm zusammenbrechen.“ Er wünsche den Gastronomen, dass die Steuersenkung bleibe. „Vor allem wünsche ich ihnen aber eine langfristige Lösung und Planungssicherheit.“