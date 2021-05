Coronabedingt mussten auch in diesem Jahr bereits Urlaubspläne gestrichen werden. Trotz aktueller Lockerungen ist außerdem davon auszugehen, dass erneut mehr Menschen als sonst keine große Reise antreten werden, sondern ihre sommerliche Freizeit auf dem Balkon verbringen. Da wird es Zeit, sich einmal anzuschauen, was dort überhaupt erlaubt ist. Winfried Kropp, Pressesprecher und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des Mieterbunds Bodensee, hat dafür seine rechtliche Expertise beigesteuert.

Bild: Guido Kasper

Grundsätzlich gilt ihm zufolge: „Mieterinnen und Mieter können einen Balkon, der zusammen mit einer Mietwohnung vermietet wird, so nutzen, wie es ihren persönlichen Vorstellungen entspricht.“ Wie bei allen Rechten ergäben sich auch bei der Nutzung des gemieteten Balkons allerdings Einschränkungen. Die wichtigste Schranke sei: „Rechte der anderen Mieter im Haus oder des Eigentümers dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das muss oft im Einzelfall abgewogen werden.“

Nicht nur im Urlaub von Belang: Wäsche trocknen

Manche Hausordnung besagt, dass auf dem Balkon keine Wäsche getrocknet werden darf. Ist so ein Verbot rechtens, auch wenn die Brüstung des Balkons Sichtschutz bietet beziehungsweise ist ein solches Verbot überhaupt erlaubt? Kropp zufolge gehört das Trocknen von Wäsche immer zum vertragsgemäßen Gebrauch einer Wohnung. „Im vorliegenden Fall sorgt auch ein Sichtschutz dafür, dass niemand dadurch belästigt werden kann“, sagt er. Eine solche Regelung in einer Hausordnung wäre nach Erachten des Mieterbunds nicht zulässig.

Wäscheständer auf dem Balkon sind in manchen Hausordnungen untersagt. Rechtlich bindend ist diese Regelung allerdings dennoch nicht unbedingt. | Bild: Lena Reiner

Grillen: Auch ohne Verbot ist mindestens Rücksicht gefragt

„Wenn die Hausordnung Bestandteil des Mietvertrags ist und das Grillen verbietet, ist es verboten“, sagt Winfried Kropp. Mit der Unterschrift unter dem Vertrag haben Mieter dem auch zugestimmt. „Ein Grillverbot in der Hausordnung ist zulässig, meinte zumindest das Landgericht Essen.“

Und wenn es die Hausordnung erlaubt? Dann ist Grillen Kropp zufolge grundsätzlich erlaubt, wenn die Nachbarn nicht belästigt werden. Aber: „Kommt es zu starkem Rauch und Qualm, der zudem in die Wohn- und Schlafräume dringt, ist Grillen auf jeden Fall verboten. Das muss niemand ertragen.“ Und wie oft darf gegrillt werden? Wird der Grill maximal sechs Stunden im Jahr oder zweimal im Monat angeworfen, ist dies auf jeden Fall zulässig, haben die Gerichte entschieden. „Wer moderne Gas- oder Elektrogrills sachgerecht und fachkundig nutzt, kann bestimmt auch öfter grillen, weil so Störungen der Nachbarn eher unwahrscheinlich sind“, so Kropp.

Friedrichshafen Rauchen, Grillpartys auf dem Balkon, Haustiere? Was Mieter dürfen und was nicht Das könnte Sie auch interessieren

Gestaltung: Bitte nicht komplett einhüllen

Mieter dürfen selbst entscheiden, wie sie ihren Balkon nutzen. Sie dürfen Kropp zufolge einen dezenten Sichtschutz anbringen, nicht jedoch den Balkon ganz einhüllen und so faktisch einen neuen Wohnraum schaffen. Auch Blumenkästen sind erlaubt, es darf allerdings gefordert werden, dass sie nicht nach außen angebracht werden dürfen. Wachsen Pflanzen deutlich über den Balkon hinaus und belästigen die Nachbarn durch viele herunterfallende Früchte oder Blätter, so kann das eine unzulässige Nutzung sein. „In dem Fall kann von den Mietern verlangt werden, die Pflanzen zurückzuschneiden oder gar ganz zu entfernen.“

Wenn es die Hausordnung vorsieht, dann müssen Blumentöpfe innen an der Balkonbrüstung angebracht werden. | Bild: Lena Reiner

Hausordnung als Kleiderordnung? Nein, aber...

„Die Frage, wie ich mich in meiner Wohnung und in meiner Freizeit kleide, ist eine persönliche Entscheidung“, sagt Winfried Kropp. „Wird eine Hausordnung zur Kleiderordnung, müssen Mieter das nicht hinnehmen.“ Allerdings sei ein Balkon auch kein FKK-Strand. Fühlen sich Nachbarn aus moralischen oder vermeintlich ästhetischen Gründen gestört, kann das durchaus den Hausfrieden beeinträchtigen und wäre damit unzulässig. Bei ausreichendem Sichtschutz und der nötigen Diskretion lässt sich dies aber umgehen.

Ruhezeiten: Zimmerlautstärke im Freien

Ruhestörungen gehören dem Experten zufolge zu den häufigsten Ursachen für Nachbarschaftsstreitigkeiten. Verständlich, denn Lärm stört nicht nur, sondern kann auch krank machen. Deswegen werden in Hausordnungen oft Ruhezeiten festgelegt. So gilt die Zeit zwischen 22 und 7 Uhr morgens als absolute Nachtruhe. In dieser Zeit darf Musik nur in Zimmerlautstärke abgespielt werden, auch Gespräche müssen sich auf diesen Geräuschpegel beschränken. Selbst wenn die Hausordnung dazu nichts sagen sollte, gelten gesetzliche Regelungen. „Ein generelles Verbot, Musik auf dem Balkon zu hören, wäre unseres Erachtens unzulässig“, so Kropp außerdem.