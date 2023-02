Etliche Funkenfeuer werden am kommenden Wochenende wieder in der Bodenseeregion entzündet. Neben lodernden Flammen gehören in der Regel Bewirtung sowie mitunter Musik zum Programm.

Wann die Funken in diesem Jahr wo entfacht werden? Die meisten am Sonntagabend, 26. Februar. Erste Feuer gibt es aber auch bereits am Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar. Hier finden Sie die Termine im Bodenseekreis im Überblick.

Funkenfeuer in und um Überlingen

Überlingen: Hier brennen am Sonntag ab 19 Uhr Funken in Nußdorf, Aufkirch und Lippertsreute.

Hier brennen am Sonntag ab 19 Uhr Funken in Nußdorf, Aufkirch und Lippertsreute. Überlingen-Bambergen: Die Funkengilde Bambergen zündet ihren Funken am Sonntag um 19 Uhr an.

Die Funkengilde Bambergen zündet ihren Funken am Sonntag um 19 Uhr an. Überlingen-Deisendorf: Die Katzedopeschliefer bewirten die Besucher am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen auf der Tiefenwiese, der Funken wird um 19 Uhr entzündet.

Die Katzedopeschliefer bewirten die Besucher am Sonntagnachmittag mit Kaffee und Kuchen auf der Tiefenwiese, der Funken wird um 19 Uhr entzündet. Überlingen-Hödingen: Am Hödinger Berg brennt der Funken am Sonntag bereits ab 18.30 Uhr, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Am Hödinger Berg brennt der Funken am Sonntag bereits ab 18.30 Uhr, ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Mühlhofen: Am Sonntag ab 14 Uhr serviert der Narrenverein am Selsenberg Kaffee und Kuchen, um 19 Uhr wird der Funken entzündet.

Am Sonntag ab 14 Uhr serviert der Narrenverein am Selsenberg Kaffee und Kuchen, um 19 Uhr wird der Funken entzündet. Unteruhldingen: Der Narrenverein Puper baut den Funken am Samstag am Fischerhafen auf, er wird um 19 Uhr entzündet. Die Besucher werden bewirtet.

Der Narrenverein Puper baut den Funken am Samstag am Fischerhafen auf, er wird um 19 Uhr entzündet. Die Besucher werden bewirtet. Oberuhldingen: Bereits am Freitag leuchtet ab 19 Uhr der Funken der Narrenzunft am Bahndamm beim Hofgut Möking in Seefelden.

Bereits am Freitag leuchtet ab 19 Uhr der Funken der Narrenzunft am Bahndamm beim Hofgut Möking in Seefelden. Salem: Der Narrenverein bewirtet am Sonntag ab 12 Uhr die Besucher beim Funkenplatz. Der Funken wird um 19 Uhr entzündet.

Salem-Weildorf: Oberhalb des Umspannwerks ist hier der Funken aufgebaut, das Feuer lodert am Samstag ab 19 Uhr.

Oberhalb des Umspannwerks ist hier der Funken aufgebaut, das Feuer lodert am Samstag ab 19 Uhr. Salem-Altheim: Hier wird der Funken am Sonntag um 19 Uhr entzündet.

Hier wird der Funken am Sonntag um 19 Uhr entzündet. Stetten: Der Funken der Hasle-Maale leuchtet am Sonntag ab 19 Uhr auf der Schamergeten.

Der Funken der Hasle-Maale leuchtet am Sonntag ab 19 Uhr auf der Schamergeten. Meersburg: Die Funkenbuben bewirten am Samstag die Besucher nachmittags am Wetterkreuz mit Kaffee und Kuchen, der Funken wird ab 19 Uhr leuchten.

Die Funkenbuben bewirten am Samstag die Besucher nachmittags am Wetterkreuz mit Kaffee und Kuchen, der Funken wird ab 19 Uhr leuchten. Owingen: Die Narrenzunft Nebelspalter baut den Funken an der Ortsausfahrt Richtung Bambergen auf, er wird am Samstag um 19 Uhr angesteckt.

Die Narrenzunft Nebelspalter baut den Funken an der Ortsausfahrt Richtung Bambergen auf, er wird am Samstag um 19 Uhr angesteckt. Sipplingen: Hier sorgt die Wandervereinigung an ihrer Hütte für den Funken, der am Sonntag ab 18 Uhr lodern soll. Die Hütte ist ab 14.30 Uhr zur Bewirtung geöffnet.

Hier sorgt die Wandervereinigung an ihrer Hütte für den Funken, der am Sonntag ab 18 Uhr lodern soll. Die Hütte ist ab 14.30 Uhr zur Bewirtung geöffnet. Heiligenberg: Die Wolkenschieber schichten den Funken auf der Amalienhöhe auf und zünden ihn am Samstag um 19 Uhr an.

Die Wolkenschieber schichten den Funken auf der Amalienhöhe auf und zünden ihn am Samstag um 19 Uhr an. Heiligenberg-Hattenweiler: Die Bodenmännle schichten einen Funken am Grillplatz Heiligenholz auf. Dieser wird am Sonntag um 19 Uhr entzündet, ab 16 Uhr werden die Besucher bewirtet.

Funkenfeuer in und um Markdorf

Markdorf: Die Funkenmannschaft errichtet ihren Funken traditionell auf der Panzerwiese am Gehrenberg. Am Samstag gibt es dort um 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, das Feuer wird am Sonntag um 19 Uhr entzündet.

Die Funkenmannschaft errichtet ihren Funken traditionell auf der Panzerwiese am Gehrenberg. Am Samstag gibt es dort um 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen, das Feuer wird am Sonntag um 19 Uhr entzündet. Markdorf-Ittendorf: Der Funken der Funkenmannschaft Ittendorf brennt am Sonntag um 19 Uhr auf dem Funkenplatz in Ittendorf, Richtung Ahausen.

Der Funken der Funkenmannschaft Ittendorf brennt am Sonntag um 19 Uhr auf dem Funkenplatz in Ittendorf, Richtung Ahausen. Markdorf-Hepbach: Auf dem Hofgut Brugger gibt es am Sonntag ab 17.30 Uhr Bewirtung. Der Funken hier wird vom Narren- und Brauchtumsverein Hepbach organisiert.

Auf dem Hofgut Brugger gibt es am Sonntag ab 17.30 Uhr Bewirtung. Der Funken hier wird vom Narren- und Brauchtumsverein Hepbach organisiert. Deggenhausertal: Hier brennen am Sonntagabend gleich drei Feuer. Jeweils um 19 Uhr werden die Funkenfeuer in Untersiggingen, Urnau und Mennwangen entfacht. Bei den Urnauer Narren öffnet die Funkenbar um 14 Uhr und dem Funken schließt sich eine Tombola im Dorfgemeinschaftshaus an. Die Funkenbar am Vereinsheim des Narrenverein Schlossbühler in Mennwangen öffnet am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr.

Hier brennen am Sonntagabend gleich drei Feuer. Jeweils um 19 Uhr werden die Funkenfeuer in Untersiggingen, Urnau und Mennwangen entfacht. Bei den Urnauer Narren öffnet die Funkenbar um 14 Uhr und dem Funken schließt sich eine Tombola im Dorfgemeinschaftshaus an. Die Funkenbar am Vereinsheim des Narrenverein Schlossbühler in Mennwangen öffnet am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr. Bermatingen: Der Funken wird am Samstag um 19 Uhr entzündet. Beginn der Bewirtung ist um 14 Uhr. Veranstalter ist der Narrenverein Bärenzunft.

Der Funken wird am Samstag um 19 Uhr entzündet. Beginn der Bewirtung ist um 14 Uhr. Veranstalter ist der Narrenverein Bärenzunft. Bermatingen-Ahausen: Der Narrenverein Ahausen öffnet die Funkenbar bereits am Samstagabend um 19 Uhr. Das Abbrennen des Funkens folgt am Sonntagabend um 19 Uhr, die Funkenbar öffnet am Sonntag um 13 Uhr, Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr.

Der Narrenverein Ahausen öffnet die Funkenbar bereits am Samstagabend um 19 Uhr. Das Abbrennen des Funkens folgt am Sonntagabend um 19 Uhr, die Funkenbar öffnet am Sonntag um 13 Uhr, Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr. Oberteuringen-Bitzenhofen: Am Samstag beginnt um 19 Uhr das Funkenabbrennen der Narrenzunft Bitzenhofen. Der Funkenplatz ist an der Weilerstraße zu finden.

Am Samstag beginnt um 19 Uhr das Funkenabbrennen der Narrenzunft Bitzenhofen. Der Funkenplatz ist an der Weilerstraße zu finden. Oberteuringen-Hefigkofen: Und auch die Narrenzunft Hefigkofen entfacht ihr Funkenfeuer am Samstag um 19 Uhr.

Der Brauch Der Ursprung der Funkenfeuer, die vor allem im schwäbisch-alemannischem Raum verbreitet sind und um die sich weitere Bräuche gebildet haben, ist unklar. Verbreitet sind die Annahmen, dass der Ursprung der Feuer in heidnischen Ritualen zur Austreibung des Winters zu finden ist – oder aber im christlichen Kalender. (böm)

Funkenfeuer in und um Friedrichshafen

Friedrichshafen-Fischbach: Auf dem Fildenplatz geht es am Abend des Funkensonntags um 18 Uhr los. Der große Funken wird bei Dämmerung abgebrannt.

Auf dem Fildenplatz geht es am Abend des Funkensonntags um 18 Uhr los. Der große Funken wird bei Dämmerung abgebrannt. Friedrichshafen-Kluftern: Auf dem Funkenplatz in Efrizweiler laden die Funkenfreunde Kluftern-Efrizweiler und die Narrenzunft Kluftern am Sonntag ab 18 Uhr zum Funkenabbrennen ein.

Auf dem Funkenplatz in Efrizweiler laden die Funkenfreunde Kluftern-Efrizweiler und die Narrenzunft Kluftern am Sonntag ab 18 Uhr zum Funkenabbrennen ein. Friedrichshafen-Ettenkirch: Das Funkenabbrennen der Narrenzunft Ettenkirch beginnt am Sonntag um 19 Uhr beim Hof Lehorn an der Taldorfer Straße.

Das Funkenabbrennen der Narrenzunft Ettenkirch beginnt am Sonntag um 19 Uhr beim Hof Lehorn an der Taldorfer Straße. Friedrichshafen-Lottenweiler: Auf dem Funkenplatz in Lottenweiler lodern die Flammen am Sonntagabend. Los geht‘s um 19 Uhr. Bei trockenem Wetter ist der Funkenplatz ab 14 Uhr bewirtet.

Lichterloh brannte der Funken in Immenstaad vor drei Jahren. (Archivbild) | Bild: Lena Reiner

Friedrichshafen-Raderach: Die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen errichtet ihren Funken auf einer Wiese am Hochbehälter Raderach. Entzündet wird er am Sonntag gegen 19 Uhr.

Die Landjugend Ailingen-Schnetzenhausen errichtet ihren Funken auf einer Wiese am Hochbehälter Raderach. Entzündet wird er am Sonntag gegen 19 Uhr. Immenstaad: Das von den Funkenbuben organisierte Feuer wird am Sonntag um 19 Uhr auf dem Funkenplatz Forsthalde, neben dem Trainingsgelände des Turn- und Sportvereins Immenstaad, entzündet.

Das von den Funkenbuben organisierte Feuer wird am Sonntag um 19 Uhr auf dem Funkenplatz Forsthalde, neben dem Trainingsgelände des Turn- und Sportvereins Immenstaad, entzündet. Meckenbeuren-Liebenau: Die Funkengemeinschaft Liebenau lädt am Samstag ab 19 Uhr zum Funkenabbrennen auf dem Funkenplatz bei der Stiftung Liebenau, unterhalb des Friedhofs, ein. Treffpunkt zum Lampionumzug für und mit Kindern ist bereits um 18.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Lampions müssen mitgebracht werden.

