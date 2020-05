Archäologen sprachen von einem Sensationsfund: Entdeckt wurde er 2015 von einem Schnorchler vor Wasserburg, vor knapp zwei Jahren haben Taucher den rund 3150 Jahre alten Einbaum schließlich an die Wasseroberfläche befördert.

Einbaum wird konserviert

Um den Einbaum aus der Bronzezeit – den ältesten Schiffsfund aus dem Bodensee – für die Nachwelt zu erhalten, wurde er nach seiner Bergung nach München transportiert. Dort durchläuft er nach wie vor ein mehrstufiges Konservierungsverfahren, das verhindert, dass er nach dem Trocknen zerfällt.

Nach der Entdeckung des Einbaums wollten die Forscher herausfinden, ob es sich bei Wasserburg um einen Einzelfund oder gar einen Hinweis auf bronzezeitliche Uferanwohner handelt. Im Jahr 2019 entdeckten sie unweit der Einbaum-Fundstelle die Überreste eines alten menschlichen Schädels. Nach der Analyse steht laut einer Pressemitteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege nun fest: Die sogenannte Schädelkalotte stammt aus dem 10. bis 9. Jahrhundert vor Christus und gehörte wahrscheinlich zu einer Frau.

Die Fundstelle des Schädels im Bodensee. | Bild: Tobias Pflederer, Bayererische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie

Damit sind die menschlichen Knochen nach Angaben der Forscher ungefähr 200 Jahre jünger als der Einbaum. Doch trotz des Altersunterschieds deuten die Knochen auf eine bronzezeitliche Siedlung oder einen Bestattungsplatz in der näheren Umgebung hin, heißt es in der Mitteilung. „Die Datierung der menschlichen Schädelkalotte in die späte Bronzezeit war überraschend, denn eine bronzezeitliche Siedlung am bayerischen Uferrand des Bodensees ist bisher archäologisch nicht gesichert. Die Kalotte liefert nun einen deutlichen Hinweis dafür“, wird Generalkonservator Mathias Pfeil, Leiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, zitiert.

Die Suche geht weiter

Aus diesem Grund soll die Suche im Bodensee noch in diesem Jahr fortgesetzt werden. 2020 wollen die Forschungstaucher der Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserarchäologie Zonen des Bodenseees und seiner Zuflüsse systematisch erkunden. Unter anderem sind laut dem Landesamt für Denkmalpflege Probebohrungen vorgesehen. Zusätzlich werden die Taucher den Seegrund mit einem Sonargerät scannen. Die vermutete bronzezeitliche Siedlung könnte direkt am Ufer des Sees gelegen haben oder an einem Bach, der in ihn mündet. Denkbar sei aber auch eine Niederlassung weiter im Landesinneren.

Das Schädelstück hatten die Taucher laut Landesamt zwischen mehreren bearbeiteten Hölzern entdeckt, wo es gut sichtbar aus dem Boden ragte. Die Archäologen gehen davon aus, dass es dorthin geschwemmt wurde. Zunächst nahmen die Archäologen ein wesentlich jüngeres Alter des Schädels an. Ihr Ursprung in der Bronzezeit sei eine Überraschung gewesen.