Die Regierungschefs der IBK wollen sich heute bei einer Videokonferenz in Sachen Grenzöffnung besprechen. Das teilt der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, derzeit IBK-Vorsitzender, in einem Pressetext mit. Im Vordergrund stehe eine klare Positionierung in Sachen Grenzöffnung. „Für mich ist klar, dass die Grenzen in der Bodenseeregion so schnell wie möglich wieder öffnen müssen“, macht Landeshauptmann Wallner deutlich.

Bereits vor einigen Tagen hatten Landräte aus Süddeutschland einen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer geschrieben und darin die Probleme der grenznahen Gebiete geschildert. Auch Bürgermeister und Abgeordnete forderten bereits eine Öffnung der Grenzen.

„Wegen der starken Vernetzung der Bodenseeregion, im Bereich der Wirtschaft genauso wie zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, hätten die coronabedingten Grenzschließungen die Bodensee-Anrainer umso härter getroffen“, hält der Vorarlberger Landeshauptmann im Pressetext weiter fest. Jetzt wären rasche Schritte in Richtung Grenzöffnung erforderlich, so der Landeshauptmann.

Mit einer Stimme sprechen

„Die Region muss klar zum Ausdruck bringen, dass für einen wirtschaftlichen Re-Start eine schnelle Lösung notwendig ist. Es geht um nichts weniger als um die Zukunftsperspektiven der hier lebenden Menschen und die Entwicklungschancen der gesamten Region“. Wichtig sei es, mit einer Stimme zu sprechen und sich in den jeweiligen Bundeshauptstädten Gehör zu verschaffen. „Ziel muss es sein, als Bodenseeregion gemeinsam eine Grenzöffnung zu fordern“, erläutert Wallner.