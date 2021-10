Hightech-Flieger gehen steil, detailgetreue Miniatur-Eisenbahnen tuckern umher und hoch digitalisierte Funktionsmodelle rackern sich ab: So beschreiben die Veranstalter von der Messe Sinsheim, was die Besucher der „Faszination Modellbau“ am Wochenende, 5. bis 7. November in zehn Messehallen in Friedrichshafen erwartet. Live erleben, anfassen und sich von Angesicht zu Angesicht über „das schönste Hobby der Welt austauschen“, das sei endlich wieder möglich.

Welche Regeln gelten beim Messebesuch? Die Veranstalter der „Faszination Modellbau“ verweisen auf das Schutz- und Hygienekonzept der Messe Friedrichshafen . Dieses beinhaltet unter anderem die aktuellen Regeln zur Nachweispflicht. Einlass in die Messehallen erhalten demnach nur Besucher, die nachweislich geimpft, getestet oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. In der momentan geltenden Basisstufe reicht dabei der Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests aus. Sollte während der Messe die Warnstufe gelten, benötigen nicht-immunisierte Messebesucher einen PCR-Testnachweis. In Gepäck für den Messeausflug gehört außerdem in jedem Fall eine medizinische Maske. Öffnungszeiten und Eintrittspreise (Karten nur online) Die Messe findet von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. November auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt und ist täglich ab 9 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis 18 Uhr sowie Sonntag bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 16 Euro, ermäßig 13 Euro, eine Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei eigene Kinder von 9 bis 17 Jahren) 40 Euro. Kinder bis zum Alter von acht Jahren haben freien Eintritt. Eintrittskarten sind ausschließlich vorab und online erhältlich. Informationen zu Messe und Vorverkauf unter www.faszination-modellbau.de

Auf dem Messeprogramm finden sich unter anderem Klassiker wie Modell-Flugzeuge, -Eisenbahnen, -Boote und -Autos aller Spielarten. Allein dem Thema Modellbahnen sind zwei Messehallen gewidmet, wo beispielsweise Clubs und Vereine ihre Schätze zeigen und sich auf persönliche Gespräche freuen. Eigenkreationen und Nachbauten gibt es laut Pressetext auch in der Lego-Fan-Ausstellung zu entdecken. Zwei weitere Messehallen gehören dem der Messe Sinsheim zufolge weltweit größten „Echtdampf-Hallentreffen“, wo sich alles um dampfbetriebene Modelle dreht. An allen drei Messetagen steht die Flugshow „Stars des Jahres“ auf dem Programm.

Um Kindern und Jugendlichen Modellbau und aktiven Modellsport näherzubringen, bieten Aussteller und Vereine den Messeveranstaltern zufolge außerdem viele Mitmach-Aktionen an, immer unterstützt und angeleitet durch fachkundige Betreuer. Bei einer hallenübergreifenden Schnitzeljagd, bei der Fragen zu verschiedenen Modellbausparten beantwortet werden müssen, können Besucher Preise gewinnen.