Im Januar hatte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel ihren Rücktritt aus der Politik angekündigt. Wer die Geschicke der Gemeinde künftig leiten wird, könnte sich am 15. Mai herausstellen. An jenem Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Meckenbeuren. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, findet diese zwei Wochen später statt: am 29. Mai.

Meckenbeuren Bürgermeisterin von Meckenbeuren will zurücktreten – so begründet Elisabeth Kugel ihre Entscheidung Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt fünf Kandidaten wollen die Nachfolge von Elisabeth Kugel antreten. Zur Wahl zugelassen sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung Sebastian Hanser, Georg Schellinger, Christian Krämer, Marcel Hirsch, und

Dogan Cimen.

Kandidatenvorstellung in der Humpishalle und per Live-Stream

Eine öffentliche Kandidatenvorstellung findet am Donnerstag, 5. Mai um 19 Uhr in der Humpishalle in Brochenzell statt. Die Veranstaltung kann laut Mitteilung auch per Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Meckenbeuren verfolgt werden.

Die Bewerber haben bei der von Bürgermeisterin Kugel moderierten Vorstellung jeweils maximal 20 Minuten Redezeit. Die Reden ihrer Konkurrenten um das Bürgermeisteramt können sie nicht hören. Fragen aus dem Publikum sind dabei nicht möglich, dafür stehen die Bewerber aber nach dem offiziellen Teil zur Verfügung, heißt es weiter.

Bodenseekreis Impfpflicht in Heimen und Kliniken: Wie es mit ungeimpften Mitarbeitern nun weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Saalöffnung ist um 18 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Humpishalle an diesem Tag nicht bewirtschaftet ist. Das Tragen einer FFP2-Maske werde empfohlen.