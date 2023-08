Schunkeln, singen oder einfach nur genießen: Der Open-Air-Sommer im Bodenseekreis hat auch dieses Jahr wieder viele Konzertbesucher begeistert. Die Liste der Künstler war lang und prominent: Zu Gast waren beispielsweise Sarah Connor, Eros Ramazotti oder Silbermond. Sie sorgten bei ihrem Publikum für bleibende Erinnerungen. Auch der SÜDKURIER war vor Ort und hat über die Veranstaltungen berichtet. Dabei sind nicht nur Eindrücke, sondern auch einige Erkenntnisse geblieben.

1. Deutschsprachige Künstler spielen länger

Ein Konzertgast investiert viel Zeit für einen Konzertabend: Anreise, Parkplatzsuche, Weg zum Gelände, Warten auf den Beginn, Konzert, Warten auf die Zugabe, Zugabe, Heimreise. Niemand wünscht sich daher ein kurzes Konzert. Dies war aber bei einigen internationalen Künstlern in diesem Jahr der Fall. OneRepublic spielte in Salem beispielsweise lediglich eineinhalb Stunden ohne Zugaben. Möglicherweise mussten sie schnell weiterreisen, da sie bereits einen Tag später in Paris ein Auftritt hatten.

OneRepublic bei ihrem Auftritt in Salem. | Bild: Jenna Santini/Isabelle Arndt

Auch Simply Red spielte in Salem nur rund eine Stunde und 40 Minuten. Die Band musste allerdings nicht schnell weiter zum nächsten Auftritt, das nächste Konzert war erst einige Tage später im 150 Kilometer entfernten Füssen terminiert. Anders war es beispielsweise bei Andreas Gabalier oder Roland Kaiser in Salem. Beide spielten rund zweieinhalb Stunden. Und das, obwohl beide am Folgetag einen Auftritt hatten.

2. Die Nachfrage ist wieder groß

Pandemie, Lockdown, Corona-Regeln: All das gehört der Vergangenheit an. Bereits im vergangenen Jahr stiegen zahlreiche Konzerte in der Region. Die Leute sehnten sich damals bereits nach dem sommerlichen Gefühl eines Open-Air-Konzerts – so wie vor der Pandemie. Diese Tendenz bestätigen die Verkaufszahlen der Veranstalter Vaddi Concerts und Allgäu Concerts. So sagte beispielsweise Michaela Schneider, Geschäftsführerin von Allgäu Concerts: „Wir haben ganz tolle Verkaufszahlen. Wir haben einen der besten Sommer dieses Jahr.“

Eng nebeneinander stehen knapp 4000 Zuschauer beim Konzert der Künstlerin Lea. Vor rund drei Jahren, mitten in der Pandemie, war das noch kaum vorstellbar. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Nachwirkungen der Pandemie wirkten sich 2022 noch bei den Tour-Plänen einiger Künstler aus, doch in diesem Jahr scheint das nicht mehr der Fall gewesen zu sein. Das bestätigt auch Jan Obri von Vaddi Concerts. „Ich habe das Gefühl, die Pandemie spielt kaum mehr eine Rolle, was das Touren betrifft.“

3. Verändere niemals ein Gewinnerteam

Johannes Oerding bei seinem Auftritt im Rahmen der Markdorf Open Airs auf dem Marktplatz. | Bild: Jäckle, Reiner

Never change a winning team„ (Verändere niemals ein Gewinnerteam) – diese Binsenweisheit gilt wohl auch für die Konzertveranstalter. Wer die Liste der Auftritte am Bodensee aus der Vergangenheit anschaut, dem sind in diesem Jahr einige Rückkehrer aufgefallen. Sarah Connor oisern Hubert von G oder Johan nes Oer ding haben in den Vorjahren entweder am Bodensee, im Hegau oder im Schwarzwald gespielt. Christoph Römmler, Geschäftsführer des Veranstalters Karoevents, erklärt das folgendermaßen: Für Veranstalter sei vor allem die Verlässlichkeit beim Ticketverkauf wichtig. Deshalb buchten sie für die Veranstaltung Künstler, die bekannt und gut im Geschäft seien.

Dabei sei nicht relevant, ob sie im Vorjahr in der Region waren. „Solange es funktioniert, kann man es fort und fort machen.“ Im kommenden Jahr könnte das Angebot aber anders sein. „Im Konzertsommer 2024 könnten wieder vermehrt internationale Künstler unterwegs sein“, sagt er. Trotz der Rückkehrer zeigt sich für die Veranstalter, dass ihre Strategie aufgeht. Das Konzert von Rückkehrerin Sarah Connor in Meersburg war beispielsweise restlos ausverkauft.

4. Schlager ist auch am See Kult

Schlagermusik ist längst im Mainstream angekommen. Das beweisen nicht nur zahlreiche Fernsehshows, sondern auch die Zuschauerzahlen in diesem Open-Air-Sommer. Vertreter dieser Musikrichtung waren Melissa Naschenweng, Andreas Gabalier oder Roland Kaiser. Die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng brachte auf dem Markdorfer Marktplatz rund 1000 Besucher mit ihrer Band in Stimmung.

Melissa Naschenweng beim Auftakt des Markdorf Open Air 2023 auf dem Marktplatz. | Bild: Jäckle, Reiner

Ähnlich war es bei Roland Kaiser. Das Konzert in Salem zeigte, dass der Schlagersänger Jung und Alt anzieht. So auch Mitglieder einer jungen Fangruppe aus Salem. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Ich brauche keine Therapie, ich muss nur zu Roland Kaiser“.

Open-Air-Sommer 2024 Für den kommenden Sommer haben die Veranstalter noch wenig Informationen veröffentlicht. Aktuell befinden sich mehrere von ihnen in Gesprächen mit Künstlern. Fest steht aber bereits, dass die Band Pur nach Salem kommt und die Fäaschtbänkler in Meersburg auftreten. Außerdem soll Vanessa Mai in Markdorf spielen.

5. Eine neue Konzertreihe ist geboren

In Friedrichshafen ging dieses Jahr zum ersten Mal das Open-Air-Festival FN:POP an den Start. Die Idee: vier Konzerte an zwei unterschiedlichen Locations. Im Innenhof der Caserne spielten die Kult-Rocker Gotthard sowie die Ravensburger Sängerin Lotte. Auf dem Gelände des Graf-Zeppelin-Hauses am Seeufer traten die Singer-Songwriterin Lea und Sänger Wincent Weiss auf.

Die Schweizer Rockband Gotthard eröffnete die Reihe FN:POP mit ihrem Konzert Anfang Juli im Fallenbrunnen. | Bild: Lena Bruder

Insgesamt kamen rund 10.000 Besucher zu den vier Konzerten. Auch im kommenden Jahr wollen die Verantwortlichen vom Graf-Zeppelin-Haus, von Vaddi Concerts und dem Kulturhaus Caserne die Konzertreihe fortsetzen. Wer dort auf der Bühne stehen soll, haben die Organisatoren noch nicht bekannt gegeben.