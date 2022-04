Mit einem Freispruch endete am Mittwoch der dreitägige Prozess vor dem Jugendschöffengericht Tettnang, in dem einem 20-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen worden war. Seine damalige Partnerin, mit der er eine kleine Tochter hat, hatte ihn angezeigt: Er habe sie getreten und geschlagen.

„Ich schwöre, ich habe sie nicht geschlagen“, versicherte der Angeklagte nochmals nachdrücklich, als ihm Richter Peter Pahnke das Schlusswort erteilte. Da die mutmaßlich Geschädigte dem Zeugenstand an allen drei Verhandlungstagen – angesetzt war ursprünglich einer – fernblieb und wiederholt auch nicht polizeilich vorgeführt werden konnte, hatte das Gericht auch keine Gelegenheit sich einen persönlichen Eindruck von ihrer Darstellung zu machen.

Die Frau hatte erst Tage nach dem angeblichen Vorfall Anzeige erstattet. Strafverteidiger Franz Dichgans konnte glaubhaft machen, dass weder ein blaues Auge noch blaue Flecken am Brustkorb zwingend zur Tatschilderung der Anzeigeerstatterin gepasst haben. Zudem entlastete die Mutter des Angeklagten, die während des Streits mittels Videotelefonie mit der Frau verbunden gewesen war, ihren Sohn im Zeugenstand wiederholt.

Selbst Staatsanwältin Rebecca Hutt hegte „erhebliche Zweifel“ ob unter diesen Umständen noch ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung bestehe und zog eine falsche Verdächtigung in Betracht. So blieb es bei der Konstellation: Aussage gegen Aussage. Die Kosten des Verfahrens gehen zulasten der Staatskasse.