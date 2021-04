Laut Bundesnotbremse dürfen botanische Gärten, die Landesgartenschau und Tierparks öffnen. Dagegen bleiben die Freilichtmuseen in Unteruhldingen oder Neuhausen zu. Über die Sinnhaftigkeit sind die Abgeordneten von Grünen und FDP und der Leiter des Pfahlbaumuseums unterschiedlicher Ansicht. Wobei Pfahlbauten-Chef Schöbel angesichts der aktuellen Inzidenzen eine Öffnung seines Museums für unverantwortlich hielte.

Die Wilhelma ist wieder geöffnet, die Blumeninsel Mainau ebenso. Die Landesgartenschau startet am 30. April. Es handelt sich um Einrichtungen an der frischen Luft, die selbst dann noch offen bleiben dürfen, wenn in den einzelnen Landkreisen die