Es gibt auch Positivbeispiele in einer ansonsten katastrophalen Zeit. Eine Lehrerin der Wiestorschule und zwei Eltern von Erstklasskindern berichten über gute Erfahrungen, die sie in Zeiten der Corona-Pandemie gemacht haben. Sie möchten anderen Mut machen, weil sie überzeugt sind, dass sich eine gute Beziehung zwischen Schülern und Lehrern auch auf Abstand aufbauen lässt.

Erhard Holler kennt die Brüche und Schwierigkeiten in Schullaufbahnen. Als Beratungslehrer begleitete er Kinder und Jugendliche, die ins normale Schulsystem nicht so richtig passen wollten.Nun ist das, was man als normale Schule kannte, seit einem