Eine 34-Jährige steht im Verdacht, ihren Mann am Sonntagnachmittag in Fronreute-Staig, Landkreis Ravensburg, nach einem Streit mit einem Auto angefahren zu haben.

Polizei stoppt Verdächtige auf A98 bei Stockach

Einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge wurde der Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto geschleudert. Er wurde verletzt, konnte aber noch am selben Abend aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Verdächtige fuhr davon, ohne sich um ihren Ehemann zu kümmern, konnte jedoch einige Zeit später von Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen auf der A98 bei Stockach gestoppt und festgenommen werden, heißt es weiter.

Gegen die 34-Jährige wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an.